Slovenská atlétka Viktória Forsterová na atletickom podujatí P-T-S v Banskej Bystrici vylepšila slovenský rekord v behu na 100 metrov po 55 rokoch. O pár minút neskôr taktiež vyrovnala svoj národný rekord v behu cez prekážky. Viki neustále dokazuje, že talent a krása jej rozhodne nechýbajú.

Na 58. ročníku atletického mítingu P-T-S dosiahla vo štvrtok čas 11,26 s a skončila tretia. Predchádzajúci slovenský rekord držala ešte od mexickej olympiády v roku 1968 Eva Glesková a mal hodnotu 11,29. Forsterová sa pritom v prebiehajúcej sezóne viac zameriava na beh na 100 m cez prekážky, pričom v tejto disciplíne sa jej podarilo o 35 minút neskôr vyrovnať i svoj vlastný národný rekord, keď dobehla druhá s časom 12,82 s. "Neskutočné emócie. Ďakujem všetkým, čo dnes prišli. Stovka bola naozaj super," tešila sa Forsterová priamo na štadióne po dobehu stovky.

Forsterová mala tento rok medailové ambície v prekážkovej stovke na ME do 23 rokov, no preteky jej vo fínskom meste Espoo nevyšli, keď vypadla už v rozbehu po zakopnutí o prekážku. Výkonom v Banskej Bystrici však potvrdila, že neúspech dokázala nechať za sebou. "Trochu som sa dnešného dňa podvedome aj bála, no dnes som si potvrdila, že na to mám. Po stovke som bola plná eufórie. Pred prekážkami som mala v hlave rôzne myšlienky, ale zvládla som to a je z toho vyrovnaný osobný rekord. Nesmierne sa z toho teším. Bežať pred slovenskými divákmi dva národné rekordy je neuveriteľné. Robím to pre všetkých, čo ma sledujú a za podporu sa chcem veľmi poďakovať." Viktória svojim šarmom patrí medzi najpôvabnejšie slovenské športovkyne a aj preto si získava čoraz viac fanúšikov.