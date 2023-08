Slezáková a Žibritová postúpili do semifinále 400m prekážok. Žibritová zlepšila svoj rekord

Jeruzalem - Slovenskí atléti vstúpili úspešne do druhého dňa juniorských majstrovstiev Európy v Jeruzaleme. Rebeka Žibritová a Rebecca Slezáková postúpili do stredajšieho semifinále 400 m prekážok, informoval web atletika.sk.

Slezáková (AC Malacky) skončila v II. rozbehu štvrtá za 59,97 sekundy a siedmy raz v kariére pokorila jednominútovú hranicu. Žibritová (Atletika Šport hrou) v III. rozbehu časom 59,74 o šesť stotín zlepšila svoj osobný rekord z 2. júla v Košiciach. Obe Slovenky postúpili vďaka času, keďže priamo postúpili ďalej len prvé tri v každom zo štyroch rozbehov.

Zopakovala sa tak situácia z vlaňajších ME do 18 rokov, keď sa obe kvalifikovali rovnako do semifinále. Najlepší čas v rozbehoch dosiahla na štadióne Givat Ram Ukrajinka Oľha Mašanenková (57,30), pod 58 sekúnd sa dostali aj Švédka Granatová (57,79) a Alexandra Stefania Utová z Rumunska (57,87). Informácie priniesla webstránka Slovenského atletického zväzu (SAZ).