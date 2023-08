Vulgárna fanúšička to roztočila v priamom prenose: Obťažovala reportéra, a keď zdvihla šaty...

Televíznym reportérom sa počas ich živých vstupov občas stane, že ich otravujú dotieraví fanúšikovia. Teraz však pred kamerou vyvádzala fanúšička, ktorej odvahu zrejme posilnil alkohol. A boli z toho poriadne šťavnaté gestá v priamom prenose.

Redaktor televízie Sky Sports Mick Fitzgerald už na začiatku svojho vstupu tušil, že ho čaká niekoľko rušných sekúnd. Vplížila sa k nemu fanúšička s pivom v ruke a kompletne si ukradla „šou“. Okolo reportéra vyvádzala najrôznejšie pohyby a vrchol prišiel, keď v jeho tesnej blízkosti nadvihla šaty a ukazovala, čo skrýva pod nimi. Na záver pridala priamo do kamery aj pikantný odkaz. „Pre túto fanúšičku to bude veľmi dlhá noc,“ komentoval to s humorom Fitzgerald.

Na dostihoch na Britských ostrovoch vulgárne fanúšičky nie sú nič výnimočné. Často sa stáva, že potúžené alkoholom vyvádzajú vulgárnosti najrôznejšieho druhu a ukážu aj to, čo by triezve nikdy neukázali a čo malo zostať doma v spálni. Presvedčte sa v GALÉRII.