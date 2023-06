Slovenská atlétka Gabriela Gajanová získala na III. Európskych hrách v Chorzówe bronzovú medailu. Gajanová zaznamenala ešte v stredu v súboji bežkýň na 800 m v II. divízii ME tretí najlepší čas 1:59,92 min a v sobotu ju zo súperiek v I. divízii žiadna nepredbehla.

Gabriela tak pre Slovensko vybojovala druhý cenný kov na tohtoročných EH. Medailové poradie disciplíny určil sumár všetkých šiestich behov z troch divízii ME. Gajanová sa predstavila v tom najrýchlejšom, ktorý vyhrala Ukrajinka Natalia Krolová časom 1:59,77 min. Druhá skončila Maďarka Bianka Kériová výkonom 1:59,80. V sobotu sa v súperení bežkýň elitnej I. divízie pod dve minúty dostala iba Švajčiarka Audrey Werrová a ani jej čas 1:59,95 na medailu nestačil. Gajanová ju v konečnom účtovaní zdolala o tri stotinky.

"Som prekvapená a príjemne potešená. Bola som v aute a sledovala som preteky prostredníctvom streamu. Nie som zvyknutá na podobný systém súťaženia a ani som nečakala, že z toho môže byť napokon medaila. Myslela som si, že sa bude bežať rýchlo, keďže štartovala aj Audrey Werrová. Predpokladala som, že nastúpi a od začiatku bude bežať rýchlo. Bronz si veľmi vážim, je to cenná medaila," povedala pre olympic.sk Gajanová.

Dvadsaťtriročná Liptáčka v minulosti získala na mládežníckych podujatiach dve medaily. V roku 2016 bronz na ME do 18 rokov v Baku a o rok neskôr rovnaký kov na juniorských ME v Grossete. Slovensko získalo v atletike medailu zatiaľ na každých Európskych hrách. V Baku 2015 vyhrali Slováci súťaž družstiev (bola to zároveň III. liga ME tímov), v Minsku 2019 vybojoval na stovke striebro Ján Volko. Prvú medailu pre slovenskú výpravu na EH 2023 v Poľsku vybojovala v piatok 18-ročná reprezentantka v športovej streľbe Kamila Novotná, ktorá vybojovala striebro v disciplíne vzduchová puška 10 m.