FOTO Toto že je najrýchlejší muž všetkých čias Usain Bolt? No už sa dobre zaguľacuje

Azda žiadny atlét 21. storočia nie je známejší ako šprintér Usain Bolt. On svojimi rekordmi prebudil záujem ľudí o atletiku. Napriek tomu, že už nebehá, je stále veľkou celebritou.

Bolt nastavil v roku 2009 rekord v šprinte na 100 metrov na hodnotu 9,59 sekundy na svetovom šampionáte v Berlíne. O štyri dni neskôr zabehol dodones neprekonaný rekord aj na 200 metrovej trati (19,19s.). K týmto výkonom sa dnešný atléti ani po 14 rokoch nepribližujú a stále sú v tieni Jamajčana. Ten si užíva zaslúžený športový dôchodok nielen na Jamajke, ale aj v Európe. Momentálne sa čľapká v okolí Baleárskych ostrovov. Raz ho prichytili na súši a aj na mori. Na pláži ukázal, že je chlap do koča aj do voza a pomáhal vytlačiť čln z plytčiny, ktorý ho odviezol k malej luxusnej jachte. Tam ho už čakalo niekoľko kamarátov a mladých žien, ktorým ukázal aj svoju postavu v plavkách. Na Boltovi je vidno, že tréning už nie je jeho každodenným chlebíčkom, veď pozrite si to vo FOTOGALÉRII!