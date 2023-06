Šport24.sk Cyklo Ostatné FOTO Sagan potichu otvoril v Žiline rezort za milióny: Pozrite, čo všetko do megastavby napchal ×

Konečne! Slovenský Cyklista Peter Sagan po siedmich rokoch od kúpi nedokončeného honosného sídla v Žiline začína pomaly otvárať jeho brány. Funguje však zatiaľ len reštaurácia a posilňovňa. Do pár dní by chceli otvoriť aj wellness so saunami, jacuzzi a bazénom.