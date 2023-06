Slovenský hokejista Marián Hossa sa po kariére v NHL usadil doma v Trenčíne. Útočisko našiel ako ďalší hokejisti či športovci v lukratívnej časti Pod Brezinou. Jeho dom patrí medzi najväčšie v celom meste a ani bazén nezaostáva.

V NHL si Hossa zarobil v dresoch Ottawy, Atlanty, Pittsburghu Chicaga a aj Phoenixu cez 93-miliónov dolárov pred zdanením. Slušné peniaze, aby si na Slovensku vybdoval dom snov či kúpil auto, po ktorom túžil. Člen Siene slávy NHL tak aj urobil a v blízkosti hokejistov Mariána Gáboríka či Zdena Cháru aj on zainvestoval do honosnej vily.

Hossov dom je na kopci v blízkosti lesa, a tak keď chce, prechádzku pod korunami stromov má na dosah ruky. Obrovskému domu nechýba veľký dvor, na ktorom majú dcérky bývalého hokejistu vybudované svoje detské ihrisko. Občas zavesí na sociálne siete zábery, ako kosí trávnik a najnovšie sa pochválil aj robotou pri bazéne. No bude mať čo robiť, kým taký veľký dá da poriadku.