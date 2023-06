Belgická atlétka Jolien Boumkwoová zažila na Európskych hrách v Poľsku jeden z najkurióznejších dní svojej športovej kariéry. V Chorzówe sa totiž oproti pôvodnému plánu nepredstavila iba vo vrhu guľou, ale štartovala aj v behu na 100 m cez prekážky

Výkonom 32,81 s zaznamenala jeden z najhorších časov histórie atletiky v tejto disciplíne, reprezentácii však pomohla získať dôležité body do tímovej súťaže.

Na najkratšej prekážkarskej trati mala za Belgicko štartovať Anne Zagréová, tá sa však zranila. Podobný osud postihol aj prekážkarku na 400 m Hanne Claesovú a Belgičanom v súboji o udržanie v I. divízii začali chýbať body. Prikročili tak k zúfalému riešeniu - požiadali o štart guliarku, ktorá už mala svoju súťaž za sebou, v piatok skončila siedma výkonom 16,58 m.

Pre dvadsaťdeväťročnú mohutnú atlétku neboli preteky jednoduchá záležitosť, prekážky v pokluse skôr prekračovala ako preskakovala, no žiadnu nezhodila a dobehla do cieľa v súlade s pravidlami. "Mnoho atlétov by nebolo ochotných podstúpiť toto riziko. Bola tu hrozba zranenia, no ja som sa obetovala. Nebola to pre mňa úplná novinka. Behávala som ešte ako juniorka a do svojich 24 rokov stále aj v rámci tréningu," povedala Boumkwoová v rozhovore pre belgickú Sforzu.

Jej obeta napokon znamenala zisk až dvoch bodov pre Belgicko, keďže napokon neskončila úplne posledná. V súboji kvalitatívne najlepšej osmičky totiž pre nepodarený štart diskvalifikovali favorizovanú Švajčiarku Ditaji Kambundjiovú. ME družstiev v atletike na Európskych hrách vyvrcholia v nedeľu.