Banská Bystrica - Päťdesiaty ôsmy ročník mítingu P-T-S v Banskej Bystrici, ktorý mal znova strieborný štatút seriálu World Athletics Continental Tour, priniesol vo štvrtok v príjemnom počasí a výbornej atmosfére 13 rekordov a 5 slovenských výkonov roka. O dva národné rekordy sa postarala slovenská šprintérka z banskobystrickej Dukly Viktória Forsterová.

V behu na 100 metrov pokorila 55 rokov starý slovenský rekord, ktorý držala ešte od mexickej olympiády v roku 1968 Eva Glesková a mal hodnotu 11,29 s. Aktuálne má hodnotu 11,26 s. "Je neuveriteľné pokoriť takýto starý rekord, ktorý mal už veľa rokov. Glesková bola naozaj dobrá atlétka. Je to pre mňa pocta pokoriť jej rekord, fakt sa veľmi teším," prezradila mladá, iba 21-ročná šprintérka pochádzajúca z Hronca, ktorá sa venuje aj prekážkarskej stovke, na ktorej dosiahla druhý slovenský rekord, keď si ho sama vyrovnala časom 12,82 s. "Po zabehnutej stovke som bola plná eufórie, nebola som dostatočne koncentrovaná, no som spokojná aj s prekážkarskou stovkou. Dokázala som sa napokon na štarte dostať do svojej pohody a zvládla som to. Nebolo to stopercentné, pretože mi prebiehali rôzne myšlienky, ale vyrovnala som osobný a zároveň aj národný rekord, z čoho mám tiež radosť," dodala Forsterová.

Na mítingu padol aj 39-ročný juniorský slovenský rekord v behu na 200 metrov v podaní Filipa Federiča. Pokorené boli tri rekordy mítingu a sedem rekordov štadióna SNP na banskobystrických Štiavničkách. "Dopadlo to nad očakávanie. Som veľmi rád, že si P-T-S našla aj divácky záujem. Mali sme rekordný počet návštevníkov i napriek tomu, že sme tomu nevenovali až toľko energie, ako by si to možno želalo, pretože sme nemali veľký rozpočet. Množstvo rekordov, slovenský v podaní Forsterovej, dve víťazstvá Jána Volka a ďalšie skvelé výkony, ma utvrdili v tom, že stojí to takéto podujatie na Slovensku robiť. Ukázalo sa, že bol dobrý krok dať míting do Banskej Bystrice, ktorá je atletickým mestom v srdci Slovenska. Fanúšikovia sú tu zvyknutí chodiť na atletické podujatia. Myslím, si, že ak toto podujatie presunieme do lepšieho termínu, môžeme mať aj vypredaný štadión," hodnotil podujatie predseda Organizačného výboru P-T-S Peter Korčok.

Zároveň prezident Slovenského atletického zväzu (SAZ) vyzdvihol aj výkony domácich atlétov: "Najmä výkony, ktoré dosiahli šprintéri sú mimoriadne kvalitné. V rámci strieborných podujatí svetovej atletiky patríme medzi najlepšie mítingy a som rád, že sa to potvrdilo. Dokonca si myslím, že to aj prekonalo naše očakávania. Mnohí slovenskí pretekári ukázali, že si zaslúžili dostať sa do hlavného programu, dosiahli vynikajúce výkony. Chceli by sme v tomto trende pokračovať aj do budúcnosti, aby bol míting takým odrazovým mostíkom pre našich atlétov a ukázali sa v svetovej konkurencii v domácom prostredí.“

Spokojnosť s historicky prvým mítingom P-T-S na banskobystrickom štadióne SNP vyjadril aj riaditeľ VŠC Dukla Banská Bystrica Matej Tóth: "Výkony a skvelá atmosféra sú tou najlepšou vizitkou. Myslím si, že to vypálilo veľmi dobre. Dobre sa pripravil tento štadión na tak významné podujatie. Je skvelé ho mať v Banskej Bystrici."

Pod Urpínom sa už budúci víkend uskutočnia majstrovstvá Slovenska v atletike. Pretekári tak môžu znovu využiť zmodernizovaný štadión na Štiavničkách s rýchlym tartanom a uspieť v kvalifikácii na MS a OH. O rok zažije tento atletický areál až dve veľké skúšky. Okrem mítingu P-T-S sa tu budú konať majstrovstvá Európy do 18 rokov. "Ukázal to EYOF i P-T-S, že máme schopný kolektív organizovať takéto medzinárodné podujatia. Teším sa na mládežnícke majstrovstvá Európy. Tento štadión je ako stvorený na takúto kategóriu, Bystrica je žičlivá a dokáže vytvoriť atmosféru. Takže pozývam všetkých, poznačte si v kalendári júl 2024 a vidíme sa na atletickom štadióne SNP Dukla," dodal Matej Tóth.