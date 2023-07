Zahájila leto vo veľkom štýle. Americká bojovníčka MMA Paige VanZant je okrem výkonov v klietke známe aj svojou prezentáciou mimo nej. Na sociálnej sieti pre dospelých ponúka svoje explicitné zábery a s niektorými sa podelí aj zadarmo.

VanZant v najprestížnejšej organizácii vyhodili na dlažbu a ona sa dala na súboje bez rukavíc, kde viac prehráva ako vyhráva. Nijak ju to však nehnevá. Viac jej totiž zarábajú nahé zábery na sociálnej sieti pre dospelých. „V zápasoch bez rukavíc som zarábala viac ako v UFC. Momentálne zarábam ešte viac na nahých fotkách a to je šialené. Nechcem sa ocitnúť v situácii, že nebude v ringu o mňa záujem, lebo predáva svoje pikantné zábery na webe. Vo svete ma však vnímajú ako sexsymbol a chcem na tom zarobiť. Tvrdo som makala na svojom tele, aby som sa dostala tam, kde som. Teraz to predávam a robím to profesionálne,“ priznala nedávno Paige. Darí sa jej však aj na Instagrame, ktorý je zadarmo. Práve tam si hľadá klientelu a aj tu dokáže pritvrdiť. Potvrdila to aj začiatkom leta, keď zazdieľala niekoľko pikantných záberov z bazéna. Pozor, nie sú vhodné pre kardiakov, veď presvedčte sa o tom vo FOTOGALÉRII!