Brankár Slovana Bratislava Milan Borjan si na Slovensko len zvyká, ale už stihol byť hrdinom. V stredu v odvete 1. predkola Ligy majstrov zneškodnil penaltu FC Swift Hepsperange a ďalšími zákrokmi sa podpísal pod víťazstvo a postup belasých do 2. predkola.

Jeden zo zlomových okamihov duelu však prišiel už v 10. minúte, keď v pokutovom území fauloval kapitán Vladimír Weiss ml. a jeho náprotivok Dominik Stolz si zopakoval penaltový mikrosúboj s Milanom Borjanom z úvodného duelu na Tehelnom poli. Tentoraz brankár Slovana trafil smer strely a dokázal ju zlikvidovať. „Strávili sme dosť času nad analýzou kam to kope. Bol som na to pripravený,“ uviedol v priestoroch mixzóny tridsaťpäťročný kanadský reprezentant. Brankára chválil po zápase aj samotná tréner Weiss: „Prvých 30 minút sme prespali, súper bol lepší. Podržal nás Milan Borjan chytenou penaltou a niektorými skvelými zákrokmi. Dal do mužstva sebadôveru a pokoj.“

Kanadský brankár je na Tehelnom poli na hosťovaní z Crvenej Zvezdy Belehrad. V Srbsku nechal aj syna a manželku Snežanu. Tá jeho počínanie medzi tromi žrďami sleduje a na sociálne siete pridala aj video s chytenou penaltou. „Už som to povedala, nie si len pisateľ histórie Crvenej Zvezdy, ty si najväčšie kúzlo! Bravo láska,“ napísala k parádnemu zákroku pri jedenástke. Aj takýto úspech treba osláviť a Snežana sa na to patrične nahodila.