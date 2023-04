Oliver Okuliar poslal Hradec do finále v siedmom rozhodujúcom semifinálovom dueli. O triumfe rozhodol gólom na 2:1 v predĺžení.

Slovenský krídelník sa presadil v presilovke po vylúčení krajana Patrika Kocha v 79 minúte. "Nemali sme veľa síl v tomto poslednom zápase. V predĺžení sme si veľa šancí nevytvorili. Bolo to o jednej strele, ktorá tam padla. Som veľmi rád, že sa nám to podarilo. Myslím si, že si to zaslúži celý klub. Nesmierne si tento gól vážim a určite bude v mojom srdiečku dlho," povedal pre klubový web Okuliar.

Hradec bude vo finále figurovať po prvý raz v klubovej histórii, Třinec sa pokúsi o štvrtý titul v sérii. "Samozrejme, že sme unavení. Povedal by som, že to berieme s pokorou a nijako tu nejasáme, pretože je pred nami ešte jedna séria. Vítkovice si zaslúžia veľký hold za to, ako hrali. Dokázali sa vrátiť do série a napokon rozhodoval jeden gól. Bolo zložité to ustáť, ale v hokeji nikdy neviete, čo sa môže stať. Hranica medzi úspechom a neúspechom je veľmi tenká. Sme na tom rovnako ako Třinec, tiež hral sedem zápasov. Bude to náročné, je to play off. Dúfam, že sa s tým vysporiadame a pôjdeme do série čerství."

Slovensko bude mať pestré zastúpenie

Vo finále sa predstaví až 11 slovenských hokejistov. V drese obhajcu titulu z Třinca zabojujú o trofej Martin Marinčin, Libor Hudáček, Vladimír Dravecký, Marko Daňo, Tomáš Marcinko, Miloš Roman, Patrik Hrehorčák a Samuel Buček. Farby Hradca Králové budú hájiť Lukáš Cingel, Mislav Rosandič a Oliver Okuliar.