BRATISLAVA - Vedenie hokejového klubu HC Slovan Bratislava vo štvrtok potvrdilo, že na poste hlavného trénera zostane Ján Pardavý a vo funkciách zotrvajú aj ďalší členovia realizačného tímu napriek tomu, že sezónu 2022/23 hodnotí ako neúspešnú. Výraznými zmenami však prejde káder mužstva, z ktorého odídu viacerí hráči.

Slovan po prvý raz po dvanástich rokoch vypadol vo štvrťfinále play off najvyššej slovenskej súťaže. Rekordnému slovenskému majstrovi sa to stalo iba druhýkrát, odkedy sa vyraďovacia fáza extraligy hrá týmto spôsobom. Najmä z tohto dôvodu akcionári, ktorí do klubu vstúpili koncom leta 2020, hodnotia uplynulú sezónu ako neúspešnú. Pod toto hodnotenie sa podpísal aj celkový herný prejav a nízka úspešnosť mužstva v zápasoch najmä po Novom roku, v ktorých Slovan získal iba 52% možných bodov.

Bezprostredne po vypadnutí z play off v Michalovciach (2:4 na zápasy) absolvovali všetci traja akcionári klubu Rudolf Hrubý, Pavol Hofstädter a Eduard Jánošík celý rad interných stretnutí a rokovaní, ktorých cieľom bolo vyhodnotiť sezónu, analyzovať príčiny neúspechu a prijať také rozhodnutia, aby sa Slovan čo najskôr vrátil do boja o najvyššie priečky, informuje klub na svojom webe. Na stretnutiach sa zúčastnil celý realizačný tím A-mužstva, športový úsek klubu na čele so športovým riaditeľom Otom Haščákom, ako aj viacerí hráči.

Akcionári sa na základe rozhovorov, stretnutí a rokovaní rozhodli pre ďalšiu sezónu potvrdiť vo funkcii hlavného trénera A-mužstva Jána Pardavého, ktorému začne plynúť druhý rok dvojročnej zmluvy s následnou opciou. Pri A-mužstve naďalej zostávajú asistenti trénera Andrej Podkonický a Richard Kapuš, ako aj tréneri brankárov Peter Skrabelj a Pavol Rybár. Naopak, klub už v ďalšom období neráta so službami dlhoročného kondičného trénera Roberta Bereša.

"Do klubu sme s partnermi v lete 2020 ako celoživotní fanúšikovia Slovana prichádzali s určitými jasnými predstavami o jeho celkovom ozdravení a nastavení novej klubovej korporátnej identity vrátane kultúry vzťahov medzi všetkými dôležitými súčasťami a zložkami tohto živého mechanizmu. Dá sa povedať, že sa nám to doteraz, aj napriek zložitému obdobiu v čase koronakrízy, darilo. Prvým úspechom bol zisk majstrovského titulu v storočnicovej sezóne 2021/22. Samozrejme, len účasť v play off nikdy nebude pre Slovan dostatočným cieľom a preto s uplynulou sezónou nemôžeme byť spokojní. Cieľom bolo obhájiť majstrovský titul. Jednoznačne sme to tlmočili na osobných stretnutiach športovému manažmentu klubu, ako aj realizačnému tímu a hráčom. Na druhej strane, vlani sme podpísali trojročnú spoluprácu s novým športovým riaditeľom a realizačným tímom s istou dlhodobou víziou, perspektívou a cieľmi, ku ktorým sa chceme spoločne dostať a dosiahnuť ich. Rozhodli sme sa preto nerobiť po prvom potknutí sa unáhlené rozhodnutia, vrátane personálnych zmien, povedzme z čisto subjektívnych dôvodov. Kontinuita a stabilita sú pre nás dôležitými hodnotami, ktoré sme uprednostnili pred stínaním hláv. Samozrejme, od športového úseku, realizačného tímu, ako aj oživeného kádra A-mužstva očakávame čo najrýchlejší progres, ktorý sa prejaví už od začiatku novej sezóny," uviedol v stanovisku Hofstädter.

Výraznejšími zmenami prejde káder. V Slovane už nebude pokračovať trio Tomáš Matoušek, Tomáš Zigo a Nikita Ščerbak, na ktorých si klub neuplatnil jednoročnú opciu. Po vypršaní platných zmlúv k 30. aprílu 2023 Slovan neponúkol ich predĺženie Michalovi Sersenovi, Milanovi Kytnárovi, Nate Kallenovi a Reidovi Dukeovi. Manažment zároveň rokuje o budúcnosti dvojice Marcel Haščák a Alex Šotek. Trojica Samuel Hlavaj, Brant Harris a Matt Mackenzie sa napriek ponukám od klubu na predĺženie kontraktov rozhodla pre ďalšie pôsobenie v zahraničných ligách. Už počas sezóny si klub uplatnil opcie na Samuela Baroša, Patrika Maiera, Samuela Feretu, Daniela Gachulinca a Tomáša Töröka. Na spolupráci pre ďalšie obdobie sa dohodol Liamom Pecararom. O ďalších hráčoch, s ktorými je Slovan už dohodnutý na kontraktoch pre nadchádzajúcu sezónu, bude klub informovať postupne po 1. máji 2023, keďže dovtedy sú všetci z nich ešte viazaní zmluvne u svojich doterajších zamestnávateľov.