Mal by Martin Réway dostať šancu v slovenskej hokejovej reprezentácii na majstrovstvách sveta? Viacero fanúšikov po play off volá po jeho nominácii, Boris Valábik však nesúhlasí.

V trinástich zápasoch play off zaznamenal Réway dvanásť bodov. V tejto sezóne ukázal dobrú formu a bol oporou Spišskej Novej Vsi. Po vypadnutí v semifinále proti Zvolenu dostal otázku, či čaká na prípadnú pozvánku do reprezentácie. "Pokiaľ príde, tak príde a pokiaľ nie, pripravím sa riadne na ďalšiu sezónu. Ja to neovplyvním a ani som na reprezentáciu počas play off nemyslel," hovoril Réway po poslednom zápase.

Valábik si však nemyslí, že by mal útočník Spišskej Novej Vsi dostať šancu v reprezentačnom drese. "Podľa mňa sa nehodí do súčasnej reprezentácie. Nebodoval v ôsmich zápasoch play-off a to nehovorí o konzistentnom výkone. Tím potrebuje od útočníka, aby opakovane pomáhal v produktivite svojmu útoku. To je dôvod, prečo to majú ofenzívni hráči náročné. Vyžaduje sa od nich, aby každý zápas dávali góly a pomáhali svojmu tímu. Osem zápasov bez bodu je príliš veľa. Navyše, Réway nebude pomáhať pri oslabeniach a v defenzíve," vyhlásil Valábik v štúdiu RTVS.

Ďalším faktorom, ktorý hovorí v Réwayov neprospech, je podľa Valábika rýchlosť. "Nie je extra rýchly korčuliar. Sami môžeme vidieť rozdiel medzi slovenskou extraligou a zápasmi na medzinárodnej úrovni. Martin má geniálne veci, vie spraviť vynikajúcu nahrávku, ktorú nikto iný nevidí, potrebuje však na to čas, ktorý na medzinárodnej úrovni nebude mať. Prajem mu reprezentačný dres, ale momentálne to naň v jeho prípade nevidím.“

K prípadnému nominovaniu Réwaya na MS sa vyjadril aj ten najpovolanejší: tréner reprezentácie Craig Ramsay. „Nikdy nehovorím nie. Mám okolo seba ľudí, ktorí sledujú jeho návrat. Počul som, že hrá veľmi dobre. Nie som si istý, či sme teraz pripravení ho zobrať do reprezentácie, ale sledujeme ho. Vnímame jeho kvality. Tento rok bude veľmi náročné dostať sa do národného tímu. Už teraz v ňom máme veľkú kvalitu a ďalšia príde. Máme hráčov aj v Severnej Amerike, ktorí čoskoro posilnia reprezentáciu. Bude ťažké dostať sa do tímu. Zaujímavé je, že kedysi sme nevedeli nájsť dostatok správnych hráčov a teraz si máme z čoho vyberať,“ povedal kanadský tréner v rozhovore pre Sportnet.