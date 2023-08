Keď jej otec doviedol Slovensko k historickému titulu majstra sveta, ešte nebola na svete. Dnes má dcéra hokejového brankára Jána Lašáka (44) Lillien sladkých sedemnásť a svojim šarmom, krásou a inteligenciou žiari na všetky strany.

Dnes už trojnásobný otec Ján Lašák má krásnu dcéru ešte z predchádzajúceho vzťahu s bývalou hádzanárkou Andreou.

Niet pochýb, že Lillien zdedila svoj pôvab práve po mamine, s ktorou sa jej slávny otec oženil ešte v roku 2002 v Budči. Nič však netrvá večne a v roku 2015 aj ich manželstvu zazvonil umieračik. „Ono to tak v živote už chodí, že niekedy si po čase prestanete rozumieť. Posledné roky sme boli dlhšie od seba, keďže som hrával v zahraničí, no a tak sme sa svojím spôsobom odcudzili,“ povedal vtedy pre Plus JEDEN DEŇ zlatý medailista zo švédskeho Göteborgu 2002.

Napriek tomu má legendárny brankár, ktorému v roku 2021 súčasná priateľka Romana priviedla na svet tretie dieťa – syna Mateja, krásny vzťah aj so synom Jánom a spomínanou dcérou Lillien z prvého manželstva. A o tom, že práve z jediného dievčaťa spomedzi jeho ratolestí, vyrástla žena krásna ako obrázok, sa môžete presvedčiť na vlastné oči v našej FOTOGALÉRII!