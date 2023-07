ZÁHREB – Kam sa pozriete, tam to dýcha luxusom. Slovenský hokejista Lukáš Kozák a jeho krásna priateľka Nela Kozáková sa dali na podnikanie vo viacerých sférach. Pred dvomi rokmi kúpili v chorvátsku vilu, ktorú medzičasom prerobili za stovky tisíc eur na dokonalý skvost, v ktorom dokonca môže bývať široká verejnosť.

Kozák si so svojou sexi priateľkou Nelou zaobstarali v roku 2021 vo vychytenom chorvátskom prístave Rogoznica poschodový dom za státisíce eur. Odhadovaná cena bola vtedy približne 400-tisíc eur. Párik ho medzičasom kompletne zrekonštruoval a výsledok stojí skutočne za to. Nehnuteľnosť by ste v porovnaní so začiatkom prác ani nespoznali. Náš hokejový obranca však neraz priznal na svojom účte na Instagrame, že do novej vily museli vraziť obrovské peniaze, čo ich stálo nielen veľa nervov, stresu a potu, ale aj vybitých zubov.



Svoje prímorské dielo však dotiahli do dokonalosti. Dvojica z domu vytvorila dva samostatné apartmány a túto sezónu už privítali prvých hostí, keďže sa dom rozhodli aj prenajímať. Prvý nazvali Levanduľa - ten ponúka veľkorysé priestory na prízemí a je až pre osem osôb. Majitelia ho ponúkajú za 200 eur na noc. Turisti v ňom nájdu všetko, čo len budú potrebovať. Rozprávkové je aj vonkajšie prostredie, ktoré Kozák spoločne s jeho partnerkou, niekdajšou víťazkou reality show Hotel Paradise vytvorili do dokonalosti. Enormne pritom vzrástla celková cena nehnuteľnosti. Viac o nádhernej vile nájdete v galérii