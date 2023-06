Lepšie načasovať si to ani nemohol. Kanadský hokejista Connor McDavid (26), ktorý v nedeľu získal tretíkrát v kariére Hartovu trofej pre najužitočnejšieho hráča sezóny v NHL, náramne potešil svoju dlhoročnú priateľku Lauren Kyleovú (27) už tri dni predtým. V rodnom Ontáriu ju požiadal o ruku.

Sympatická dvojica to spolu ťahá od devätnástich a podľa ľudí z ich okolia má práve pôvabná Lauren „na svedomí“, že sa z jej drahého stal jeden z najlepších hokejistov všetkých čias.

A teraz zrejme aj za to pred ňou pokľakol. „Nedokážem opísať slovami, aká som šťastná, že strávime zvyšok našich životov spolu. Od momentu, keď sme sa prvýkrát stretli, som vedela, že si ten pravý,“ napísala nežnejšia polovička Connora McDavida k snímkam na sociálnej sieti, ktorými oznámili svoje zásnuby.

Budúca nevesta útočníka Edmontonu Oilers však nesedí doma so založenými rukami, hoci by si to mohla dovoliť. Jej partner totiž zarába 12,5 milióna dolárov za sezónu, no aj ona je po pracovnej stránke aktívna. Pracuje ako interiérová dizajnérka, pred pár rokmi založila vlastnú firmu Kyle&Co Design Studio a Connorovi dokonca navrhla dom s výhľadom na rieku North Saskatchewan v Edmontone. „Uvidíme, čo prinesie naša budúcnosť. Si ten najláskavejší, najvášnivejší a najúžasnejší človek a ja som zasa pri tebe veľmi šťastný muž,“ vyznal sa pre zmenu McDavid zo svojich pocitov krátko po zásnubách.

Tri dni po nich mala jednotka draftu NHL z roku 2015 ďalší dôvod na oslavu. Na slávnostnom galavečeri v Nashville získal tretíkrát v kariére Hartovu trofej pre najužitočnejšieho hráča sezóny v NHL, pričom rovnaký honor sa mu ušiel aj od členov hráčskej asociácie NHLPA, od ktorých dostal cenu Teda Lindsaya. „Mám naozaj pocit, že je to najprestížnejšie ocenenie, ktoré sa udeľuje. Ak vás vyzdvihnú hráči, s ktorými hráte, je to niečo výnimočné,“ povedal Connor McDavid pre nhl.com.

Zaradil sa k legendám

Okrem dvoch spomínaných cien si McDavid prevzal po základnej časti aj ceny Arta Rossa pre najproduktívnejšieho hráča a Mauricea Richarda pre najlepšieho strelca. Stal sa tak iba siedmym hráčom v histórii NHL so štyrmi trofejami v jednom ročníku, vďaka čomu sa zaradil k takým legendám ako sú Bobby Orr, Guy Lafleur, Wayne Gretzky, Mario Lemieux, Alexander Ovečkina a Carey Price.