ZVOLEN - Kapitán hokejistov Zvolena Marek Viedenský predviedol v derby zápase s Banskou Bystricou (5:6) gesto fair-play. Rozhodca chcel totiž odpískať údajný faul Patrika Bačíka, no Viedenský prišiel za mužmi v pruhovanom a športovo priznal, že jeho pád bol nezavinený a rozhodcovia trest preto zrušili.

„Ja som sám zakopol o nohu, necítil som, že by to bol faul, hoci to tak na prvý pohľad vyzeralo. Zakopol som najprv do ľadu a následne som začal padať, až potom tam dal Patrik hokejku. Treba mať sebaúctu a povedať pravdu, ako vyhrať nejakým klamstvom,“ povedal Viedenský po zápase na margo situácie.