BRATISLAVA - Bol považovaný za jeden z najväčších talentov slovenského hokeja. Martin Réway (28) mal všetky predpoklady na to, aby sa dokázal presadiť aj v NHL, no aj vinou zdravotných problémov sa mu to nepodarilo. Na sociálnych sieťach ku svojej nevydarenej anabáze v Montreale povedal viac.