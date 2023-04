Košičania sa na vrchol prehrýzli po rozpačitom úvode sezóny, napokon však v ich prípade platilo známe "koniec dobrý - všetko dobré." Posledný gól sezóny dokázal streliť košický obranca a zároveň čerstvý otec Eduard Šedivý.

"Oceliari" si na ceste k titulu postupne poradili s Nitrou (4:1 na zápasy), Michalovcami (4:3) a aj Zvolenom (4:1). Východoslovenská derby séria s Michalovcami sa napokon ukázala ako najdramatickejšia, pričom zverenci Dana Cemana v nej museli otáčať stav z 2:3 na 4:3. Gólový účet extraligovej sezóny 2022/2023 uzavrel presným zásahom na 3:0 v piatom finále košický obranca Eduard Šedivý. V stretnutí, pred ktorým dostal dres za 500 odohratých zápasov v slovenskej extralige, sa prezentoval bilanciou 1+1. Ziskom prvého extraligového titulu v kariére uzavrel týždeň, v ktorom sa mu narodila dcérka Ema. "Je to najkrajší týždeň môjho života. Dnes som získal titul, k tomu mám doma dve krásne baby," rozplýval sa obranca, ktorý má za sebou už šesť košických sezón.



"Keď som prvýkrát prišiel do Košíc, klub mal za sebou dve majstrovské sezóny. No mne sa až doteraz nepodarilo hrať finále. Som šťastný, že to tentoraz vyšlo, no nielen za seba, ale aj za fanúšikov, mesto a sponzorov, ktorí to tu držia. Sezóna bola pre nás spočiatku veľmi ťažká. Začali sme ju domácimi zápasmi v malej Crow aréne, v ktorej bolo špecifické prostredie, malá kapacita aj klzisko. K tomu sme vstúpili do sezóny štyrmi prehrami po sebe, no všetko postupne napredovalo. Potom sme začali hrať výborne v defenzíve a držali nás aj brankári. Mali sme veľmi kreatívnych útočníkov, no nemôžem povedať, že by sa nevracali do obrany, práve naopak. Výborne si to sadlo," povedal Šedivý.