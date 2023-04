Futbalisti SSC Neapol v zostave so slovenským reprezentantom Stanislavom Lobotkom zvíťazili v nedeľnom šlágri 31. kola Serie A na ihrisku Juventusu Turín 1:0. Neapol má sedem zápasov pred koncom sezóny na čele tabuľky 17-bodový náskok pred Laziom Rím. Lobotka hral do 96. minúty.

V prvom polčase si tímy nevypracovali vážnejšiu gólovú príležitosť a tak bol stav nerozhodný 0:0. Hostia mali prvú veľkú šancu v 71. minúte duelu, keď sa po rohovom kope dostal Victor Osimhen k hlavičke. Nigérijský útočník však poslal loptu priamo do rúk brankára Wojciecha Szczesneho. Domáci sa predčasne tešili z gólu v 81. minúte. Rýchly protiútok Juventusu zakončil Angel di Maria, no rozhodca ešte skontroloval situáciu na videu. Všimol si nedovolený zákrok Nicola Fagioliho na Lobotku a gól neuznal. Domáci stredopoliar navyše dostal žltú kartu. Hráči "Starej dámy" sa tešili aj na začiatku nadstaveného času, no Federico Chiesa neudržal loptu na ihrisku a ani tento presný zásah Dušana Vlahoviča nebol platný. Hostia rozhodli v 93. minúte zápasu. Eljif Elmas poslal center na Giacama Raspadoriho, ktorý z volejba prekonal Szczesneho. "Partenopei" majú veľkú šancu, aby získal svoj prvý ligový titul od roku 1990.