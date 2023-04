KOŠICE - Na ľade to poriadne roztočili! Hokejisti Košíc v nedeľu spečatili deviaty ligový titul v ére samostatnosti, čím sa dotiahli na bratislavský Slovan. Oslavy v Steel aréne nemali konca-kraja a nechýbala pri nich ani moderátorka Alexandra Orviská (39), ktorá už roky tvorí pár s brankárom Jaroslavom Janusom (33).

Janus patril počas celej sezóny k hlavným oporám oceliarov a na jej konci sa tešil zo zaslúženého titulu, ktorý bol pre neho na Slovensku vôbec prvým. V play-off ho však z brány postupne vytlačil Dominik Riečický, ktorý sa stal aj najužitočnejším hráčom vyraďovacích bojov.

Ani to však nič nezmenilo na Janusovej radosti z majstrovského titulu a hráči Košíc oslavy odpálil naplno už na ľade. Nechýbala pritom ani jeho dlhoročná priateľka Alexandra Orviská, s ktorou má syna Jonatána. Aj ten si oslavy titulu náramne užíval a na niekoľko sekúnd sa dokonca ocitol v majstrovskom pohári. Následne sa oslavy presunuli do šatne, kde to bolo takisto bujaré. Presvedčiť sa o tom môžete TU!