Okrem kontroverzného slovenského útočníka Martina Réwaya (28) bude dres hokejistov Liptovského Mikuláša obliekať aj americký obranca s pochybnou minulosťou Mitchell Miller (21). Ten ešte ako stredoškolák šikanoval mentálne postihnutého afroamerického spolužiaka, čo ho vyšlo draho.

Rodák z Ohia za svoj čin musel postaviť aj pred súd. V policajnom spise sa uvádza, že spoločne s kamarátom postihnutého spolužiaka Isaiaha Meyera-Crothersa bili a nútili ho jesť sladkosti z pisoáru. Kvôli tomu musel byť testovaný na hepatitídu, HIV a pohlavne prenosné choroby, ale testy boli podľa policajnej správy negatívne. Millera za tieto zverstvá obvinili z ublíženia na zdraví a odsúdili na 25 hodín verejnoprospešných prác. Rodine týraného žiaka sa navyše musel ospravedlniť a zaplatiť súdne trovy.

Napriek traume zo šikovania ukončil Isaiah Meyer-Crothers školu s vynikajúcim prospechom. Zdroj: archív

O šesť rokov na to ho draftovala v 4. kole ako 111. poradí Arizona. „Krvácalo mi srdce, keď som sa dozvedel, že ho draftovali. Je hlúpe, že si Coyotes nedokázali zistiť, čo sa stalo v minulosti. Bohužiaľ s tým nemôžem nič urobiť,“ posťažoval sa vtedy spolužiak, ktorého americký hokejista šikanoval. Potom však nasledovala séria článkov s vyjadreniami matky Meyera-Crothersa, ktorá donútila Arizonu k tomu, aby dala od Millera ruky preč. Vedenie Arizony ustúpilo mediálnemu tlaku a vydalo oficiálne vyhlásenie, v ktorom jeho činy odsúdilo. „Jeho správanie sa nezhoduje s víziou a hodnotami našej organizácie,“ stálo v spomínanom vyhlásení klubu, za ktorý tak Miller neodohral ani jeden zápas.

Uplynulú sezónu kontroverzný obranca vynechal, no v tej predchádzajúcej doslova žiaril. V americkej juniorskej súťaži USHL nazbieral v 60 zápasoch za tím Tri-City Storm 83 bodov za 39 gólov a 44 asistencií. Ako obranca bol tretí najproduktívnejší hráč ligy a najlepší strelec. Či sa mu podobne bude dariť aj v drese Liptovského Mikuláša je otázne, no predpoklady na to rozhodne má.