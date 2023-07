Z MS odišiel kvôli svadbe. Prečo Skalického už dva roky nevolajú do repre? Hokejista reaguje

Slovenský hokejista obliekal dve sezóny dres Lukko Rauma, poslednú sezónu strávil v TPS Turku. Teraz kývol na ponuku z Mladej Boleslavi, kde už pôsobil dva roky. „Ponuky som mal. Hlavne rozhodlo, že to tu poznám. Cítil som sa tu fajn, s rodinou sme už predtým mali dobré zázemie. Chcel som ísť niekam, kde to poznám, kde sa mi darilo a cítil som sa fajn,“ ozrejmil Skalický pre blesk.cz.

Tri roky vo Fínsku Skalickému dali veľa, hneď v prvej sezóne vyhral s Lukko Rauma titul. „Určite mi to dalo dosť, po životnej aj hokejovej stránke. Trochu som sa naučil aj jazyk. Nastal ale čas sa vrátiť bližšie k domovu, pretože tri roky takto preč vonku je dlhá doba. Je lepšie, keď to má človek bližšie domov, k rodine. Alebo rodina môže prísť za vami.“

Skalický sa tak vracia na staré známe miesto, no je otázne, či sa niekedy vráti aj do reprezentácie. Za dva roky nenastúpil za národný tím ani raz. V médiách sa píše o tom, že za to môže jeho krok počas majstrovstiev sveta v roku 2021. Skalický predčasne opustil tím, aby stihol vlastnú svadbu. Keďže organizárori posunuli začiatok MS, slovenskému útočníkovi to narušilo plány.

Na otázku českého novinára, prečo za dva roky nedostal ani jednu pozvánku do reprezentácie, reagoval stručne. „K tomu nie je potrebné sa vracať. Kto si to predtým prečítal, vie, prečo som tam nebol a prečo tam viac-menej nie som. Je to na trénerovi. Pokiaľ mi zavolajú, prídem. Pokiaľ nie, tak sa nič nedeje.“

Skalický zmeškal, okrem iného, aj olympiádu, na ktorej Slovensko získalo historický bronz. „Mrzí ma to, ale tréneri sa takto rozhodli. Ja už to nezmením, musím sa pozerať na seba, na moju cestu. Už to nezmením, čo bolo, to bolo...“ dodal.