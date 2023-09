BRATISLAVA - Napriek tomu, že Vladimír Růžička (60) patrí medzi najúspešnejších hráčov a trénerov českej histórie, nový kouč bratislavského Slovana so sebou nesie aj nálepku s korupčnou minulosťou. Olympijského víťaza z Nagana totiž v roku 2016 odsúdili za to, že od rodičov mladých hokejistov Slavie Praha žiadal peniaze, aby ich deti dostali šancu.

Celá kauza vypukla v roku 2015, keď Růžičku obvinil podnikateľ Miroslav Palaščák z brania úplatkov. V rokoch 2012 a 2013 olympijskému víťazovi dal 500 000 českých korún za to, aby jeho syn hrával za Slaviu, v ktorej Růžička dlhé roky pôsobil nielen ako tréner, ale aj ako spolumajiteľ. Palaščák si hokejovú legendu okrem iného nahral a keď Růžička neodovzdal peniaze klubu, ale nechal si ich, začal ich podnikateľ žiadať naspäť.

Růžička mu ich nakoniec v roku 2014 poslal - podľa obžaloby zo súkromného účtu jeho prvej manželky Evy - no kauza uzrela svetlo sveta pár týždňov pred MS 2015, ktoré sa konali v Česku a trénerom reprezentácie bol vtedy práve olympijský víťaz z Nagana. Rodák z Mosta síce svoju krajinu na šampionáte viedol, no po MS vyplávali na povrch ďalšie obvinenia a Ružička sa rozhodol abdikovať z postu trénera národného tímu.

V českých médiách sa objavilo viacero príbehov od rodičov, ktorí mali Růžičkovi zaplatiť státisíce českých korún len za to, aby ich deti dostali šancu. Nielen v Slavii, ale aj v iných kluboch po celom Česku. Podľa jednej matky si uznávaný tréner zažiadal o stotisíc korún za prestup jej syna. „Jednoducho som to zamietla. Bohužiaľ, som nedisponovala týmito prostriedkami a nebola som taká bohatá, aby som si to mohla dovoliť,“ povedala podľa portálu hokej.cz s tým, že by synovi Růžička mohol údajne zariadiť prvú ligu v Brne. Podľa nej rozhodne nešlo o sponzorský dar ani pôžičku: „Bolo to do vrecka.“

Celá kauza nakoniec skončila pred súdom. Hoci Růžička obvinil Palaščáka z vydierania, súdy dali za pravdu podnikateľovi. Legendárny hokejista bol vinným zo sprenevery a dostal finančný trest 400 000 českých korún, ktorý zaplatil. Ak by tak neurobil, putoval by za mreže na 16 mesiacov. Růžičkovi pôvodne hrozilo až päť rokov za mrežami prípadne zákaz činnosti v hokejovom hnutí.