ROZHOVOR Růžička už začína úradovať: Tlaku sa neobávam, no nečakajte odo mňa hneď zázraky!

Na lavičke belasých taká osobnosť ešte nebola. Novým trénerom hokejistov Slovana sa vo štvrtok oficiálne stal Vladimír Růžička (60). Pre skúseného českého kormidelníka pôjde o prvé trénerské angažmán v zahraničí a možno aj preto nad ponukou vedenia bratislavského klubu neváhal ani sekundu.

Je angažmán v Slovane pre vás veľká výzva?

- Tak by som to nezval. Skôr je to obrovská šanca pôsobiť v slávnom a úspešnom klube s tak bohatou históriou, akú Slovan rozhodne má.

Ste pripravený na tlak, ktorý vás v Slovane čaká, tobôž po tom, čo sa ujímate kormidla po katastrofálnom štarte do sezóny?

- Tlak je všade, ale máte pravdu, Slovan je Slovan. Ja som však pod tlakom robiť zvyknutý, užil som si ho najmä ako hlavný kouč českej reprezentácie. Nemám s tým žiadny problém, viem, do čoho idem. Chápem, že fanúšikovia chcú vidieť víťazstvá a taktiež chápem, že v prípade neúspechov, budú nadávať. Ale to je normálne. Keby nenadávali, asi ich to nezaujíma a nebaví.

Krst ohňom vás čaká už v piatok v Nitre. Budete ešte skôr v úlohe pozorovateľa, alebouž budete rozdávať pokyny?

- Priznám sa, že ešte ani sám neviem. Ale vzhľadom na krátkosť času, odkedy som v Bratislave, nemôže nikto odo mňa čakať zázraky a nemôže byť hneď všetko podľa mňa. Hráčov potrebujem najskôr spoznať a potom s nimi a realizačným tímom urobiť všetko pre to, aby sa nám to celé podarilo nejako naštartovať.

Budete hneď zasahovať do kádra, alebo mu necháte najskôr šancu ukázať hrať vašim systémom?

- Ako som už povedal, vzhľadom na krátky čas, ktorý som tu, a ktorý nás čaká do piatkového zápasu, všetko nechám zatiaľ po starom. S vedením som si stihol prebrať nejaké veci ohľadom hráčskeho kádra, no v pravom rade potrebujem mojich zverencov čo najskôr osobne spoznať. Zároveň som si vedomý, že ide o výsledky a v tomto smere fanúšikovia dlho čakať nebudú.

Máte už vytypovaných nejakých hráčov?

- Prišiel som sem, aby som trénoval hráčov, ktorých mám. Samozrejme, po konzultácii s realizačným tímom sa káder doplní či obmení, no moja prvoradá úloha je trénovať. Povedzme si však na rovinu, že veľa voľných hráčov na trhu už nie je.