BRATISLAVA - Novou posilou HC Slovan Bratislava sa stal kanadský hokejista Shawn Lalonde. Tridsaťtriročný obranca prišiel ako náhrada za krajana Matta Murphyho, s ktorým klub v stredu predčasne rozviazal zmluvu.

"V osobe Shawna Lalonda prichádza do Slovana fyzicky dobre stavaný obranca, ktorý dokáže svoju postavu výborne využívať a byť dôrazný v súbojoch a v kľúčových priestoroch v obrannom pásme. Zároveň je to hráč, ktorý dobre číta hru, hrá pozične a jeho prvá nahrávka, ako aj tvrdá strela od praváka, majú výborné parametre. Veríme, že jeho bohaté hráčske skúsenosti nám v našej situácii pomôžu a v defenzíve s ním budeme efektívnejší na oboch koncoch klziska," uviedol pre oficiálnu webovú stránku "belasých" asistent trénera Rudolf Jendek.

Lalonde v predošlých piatich ročníkoch vystriedal päť klubov. Pôsobil v nemeckých kluboch Kolín a Norimberg, následne strávil dva ročníky v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL), v ktorej si obliekal dresy Vladivostoku a Čerepovca a v uplynulom ročníku hral za bieloruské Dinamo Minsk. Za 48 duelov nazbieral v základnej časti 14 bodov (1+13). Na konte má aj jeden štart v NHL - v ročníku 2012/13 nastúpil za Chicago, ktoré ho draftovalo v roku 2008 v 3. kole z celkového 68. miesta.

Lalonde mal priletieť do Bratislavy v piatok predpoludním. Jeho zaradenie do zostavy na piatkový zápas v Nitre bolo však málo pravdepodobné. Debut za Slovan by mal absolvovať v nedeľu doma proti Dukle Trenčín.