Do kádra hokejistov HK Nitra pribudol 25-ročný kanadský krídelník Patrick Bajkov. Bude to pre neho druhé európske pôsobisko, v ročníku 2022/2023 hral v druhej najvyššej švédskej súťaži. Nitriansky klub informoval o novej akvizícii na oficiálnej stránke.

"Je to hokejista, ktorý mal v minulosti podpísanú trojročnú zmluvu s Floridou a veríme, že u nás ukáže svoj ofenzívny potenciál, ktorý sa u neho prejavoval v jeho mladších rokoch. Po Patrickovom príchode môžeme konštatovať, že náš káder je uzavretý," povedal prezident HK Nitra Miroslav Kováčik.

Bajkov začal sezónu 2022/2023 v drese Kristianstads IK a v 13 zápasoch nazbieral 5 kanadských bodov (2+3). Následne prestúpil do konkurenčného HC Vita Hästen, za ktorý nastúpil do 38 zápasov základnej časti s bilanciou 7 gólov a 13 asistencií. V 2 zápasoch play off zaznamenal jednu asistenciu. Zámorskú kariéru strávil najmä v ECHL, v ktorej odohral celkovo 239 duelov so ziskom 177 bodov (69+108).