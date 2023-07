Len pár dní po tom, čo podpísal s Wahingtonom Capitals dosiaľ najvyšší kontrakt v kariére na 2,5 milióna eur, podarilo sa mu vytvoriť rekord aj v rámci voľnočasovej aktivity. Slovenskému hokejovému obrancovi Martinovi Fehérvárymu (23) sa podarilo chytiť kapra s váhou 26,75 kg!

Náš hokejový obranca má v posledných dňoch viacero dôvodov na úsmev. Len pár dní po tom, čo s s NHL tímom z hlavného mesta USA podpísal nový trojročný kontrakt, sa mu na Slovensku podarilo s kamarátmi uloviť v priebehu jedného dňa dvoch obrovských kaprov. Kým jeden vážil 26,375 kg, druhý mal ešte o 175 gramov viac.

Pre Fehérváry jeho rybačka už dlhšiu dobu najlepší relax. „K tomuto koníčku ma ešte ako malého chlapca priviedol otec, ktorý je dlhé roky vášnivý rybár. Väčšinou chytám kaprov, no z času na čas vybehnem aj na sumcov,“ povedal pred časom pre Šport24.sk slovenský hokejista, ktorý má na rybačku svoje obľúbené miesta, no prezradiť nám ich nechcel.

Bratislavský rodák je len športový rybár, a tak každý jeden úlovok vracia späť do vody. „Nemám problém, ak si niekto zoberie domov kapra, ktorý váži od dvoch do štyroch kíl, ale pri tých väčších by sa to robiť nemalo. Ich mäso už ani nie je dobré, a navyše ide už o trofejné ryby,“ dodal Martin Fehérváry.