WASHINGTON - Vedenie klubu NHL Washington Capitals ponúklo slovenskému hokejistovi Martinovi Fehérvárymu novú zmluvu a udržalo si tak na neho práva. Rovnako urobilo aj Calgary Flames v prípade slovenského útočníka a obmedzeného voľného hráča Martina Pospíšila. Informovali o tom zámorské médiá.

Fehérvárymu v posledný júnový deň vypršala s Washingtonom zmluva. Ak by ako obmedzený voľný hráč nedostal od Capitals kvalifikovanú ponuku na nový kontrakt, od 1. júla by sa ocitol na trhu s voľnými hráčmi NHL. Aj teraz sa síce môže dohodnúť na zmluve s hociktorým iným klubom profiligy, no Washington má právo ponuku konkurencie dorovnať.

Dvadsaťtriročný obranca nastúpil v uplynulom ročníku na 67 zápasov a zaznamenal 16 bodov (6+10). Washington dal kvalifikované ponuky aj dvojici ďalších obmedzených voľných hráčov - útočníkom Rileymu Sutterovi a Henrikovi Borgströmovi. Naopak, klub si neuplatnil práva na Gabriela Carlssona a Kodyho Clarka.

Pospíšilovi na konci júna vypršal kontrakt na 750 000 dolárov na úrovni NHL a 80 000 amerických dolárov v AHL. Dvadsaťtriročný útočník odohral v uplynulej sezóne pre zdravotné problémy len 20 zápasov za Calgary Wranglers v AHL a pripísal si 10 bodov (4+6). "Plamene" ho draftovali v roku 2018 z celkového 105. miesta (4. kolo), no v profilige ešte nenastúpil ani na jeden duel. Flames dali kvalifikované ponuky na nové kontrakty aj Benovi Jonesovi a Mathiasovi Emiliovi Pettersenovi.