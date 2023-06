Hoci dohral sezónu v NHL bez viditeľného zranenia, pozvánku na svetový šampionát odmietol. Hokejový obranca Martin Fehérváry (23) pár dní po MS prezradil skutočný dôvod, prečo na nich neštartoval, ale i to, čo mu prekáža v súčasnej reprezentácii.

Po tom, čo sa Fehérváry rozhodol neštartovať na tohtoročnom šampionáte, mnohí fanúšikovia nášho národného tímu len nechápavo krútili hlavami. „Veľa ľudí nevie, ako to presne bolo. Nechcel som nič konkretizovať pred turnajom. Mal som problémy s chrbtom, s platničkami a celú sezónu ma trápili slabiny. Horší však bol chrbát. Myslel som si, že posledný zápas základnej časti ani nedokončím. Mal som také bolesti, že som sa nevedel ani predkloniť. Preto som zhodnotil, že tohtoročný šampionát vynechám a dám sa dokopy,“ vysvetlil bratislavský rodák pre denník Šport.

Už niekoľko dní je na Slovensku hokejovou témou číslo jeden zotrvanie kanadského trénera Craiga Ramsayho na lavičke reprezentácie. Fehérváry by bol za, no v súčasnom národnom tíme mu prekáža iná vec. „Nespravilo sa štvrťfinále, ale nebolo tam to najlepšie, čo máme na Slovensku. To si musíme povedať na rovinu. Zmeny by mohli prísť. Myslím si, že by sme mohli dať dokopy skúsenejší hráči a pobaviť sa o tom, čo by nám vyhovovalo. Komunikácia medzi realizačným tímom a lídrami reprezentácie by mala byť lepšia,“ zamyslel sa mladý obranca, ktorému po aktuálnej sezóne vyprší zmluva s Washingtonom Capitals. „Myslím si, že odvádzam dobrú robotu a v klube sú so mnou veľmi spokojní. Verím, že nájdeme spoločnú cestu,“ dodal Martin Fehérváry.