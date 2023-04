FOTO Divoké oslavy titulu na východe: Košický kapitán si dovolil to, čo nikto

„Šalény“ východ, znelo počas zápasu, po ňom a potom aj v uliciach Košíc, keď oceliari získali deviaty titul majstrov Slovenska v hokeji. A bolo to naozaj šialené. Majstrovským oslavám velil kapitán Michal Chovan, ktorý sa rozhodol oslavovať s fanúšikmi aj mimo štadióna.

„Ešte neviem, ale verím že dlho a zdravo a verím, že to bude dobré,“ odpovedal na otázku osláv ihneď po zápase športový manažér HC Košice Gabriel Spilár. Kto iný ako kapitán mužstva musel zaveliť k poriadnym oslavám „Bola to turbulentná sezóna. Zdá sa mi, že v októbri sme boli desiati, vyhrali sme zápas a teraz sme tu. Ďakujem klubu, fanúšikom, ľuďom, ktorí robia okolo hokeja. Vo finále sa stretli vyrovnané tímy a rozhodli detaily. Teraz sa ideme sa tešiť,“ radoval sa po stretnutí muž s „céčkom“ na hrudi Michal Chovan.

S fanúšikmi sa tešili na ľade viac ako hodinu, ale tí nemali dosť. Dokonca ich museli vyhodiť z chodieb Steel Arény. Na svoje hviezdy si však počkali vonku a tie na nich nezabudli. Chovan vybehol len tak naľahko v šľapkách, termo oblečení a drese. Samozrejme na rukách niesol Pohár Vladimíra Dzurilu. Fanúšikovia na ulici pálili bengálske ohne a spievali oslavne chorály. Chovanovi vytrhli z rúk majstrovskú trofej. Kým jeho nosili na rukách, trofej fanúšikovia zdvíhali nad hlavu a fotili sa s ňou. Vyvrcholenie prišlo, keď košický kapitán zobral trofej za pult v Hostinci u Editky, kde sa schádzajú fanúšikovia pred domácimi zápasmi. Čapoval si pivo a do megafónu kričal víťazné pokriky. V narvatom podniku sa ušla fanúšikom sprcha fanúšikom. Asistoval mu pri tom aj spoluhráč Michal Slovák.