Jubilejná 30. sezóna slovenskej extraligy spoznala v nedeľu (23.4) svojho víťaza. Hokejisti Košíc pred domácim publikom spečatili zisk 9. majstrovského titulu a dotiahli sa na Slovan Bratislava.

Košičania vybojovali prvý titul od roku 2015 a zároveň vrátili Zvolenu finálovú prehru spred desiatich rokov. Zavŕšili tým úspešnú sezónu, v ktorej dosiahli aj prvenstvo v základnej časti.

"Je to úžasné. Máme za sebou veľmi dlhý rok a počas sezóny sme odviedli veľa tvrdej práce. Bol to tímový výkon a rozhodli detaily. Čas, ktorý som tu strávil, bol úžasný, tím má bohatú históriu a bola to veľká výzva. Mali sme zlý začiatok, ale máme v tíme výborných lídrov, ktorí mi pomohli. Vyhrať titul, to nikdy to neomrzí," povedal po vypuknutí osláv kormidelník "Oceliarov" Dan Ceman, ktorý po titule s Banskou Bystricou oslavuje na Slovensku druhýkrát.

Po záverečnej siréne odštartovali bujaré oslavy už na ľadovej ploche. Hráči, ich rodinní príslušníci aj fanúšikovia odpálili žúr, na ktorý čakali dlhých osem rokov. Z ľadovej plochy sa potom Košičania presunuli do šatne, kde to bolo poriadne divoké. VIAC SI POZRITE TU!