Hokejista Bode Wilde posilnil extraligový tím HC '05 Banská Bystrica. Dvadsaťtriročný obranca hral v minulej sezóne za Atlantu Gladiators v ECHL a k mužstvu sa pripojí v priebehu nasledujúceho týždňa. Klub informoval o novej akvizícii na oficiálnej stránke.

Wildeho draftoval v roku 2018 klub New York Islanders zo 41. miesta (2. kolo), ale do NHL sa nepresadil. Obranca sa narodil v kanadskom Montreale, v mladosti vyrastal v USA. V decembri 2018 si dokonca vyslúžil trojročný nováčikovský kontrakt od "ostrovanov“. Podraftovú sezónu strávil ešte v juniorskej OHL, kde potvrdzoval svoj veľký potenciál a patril k najproduktívnejším zadákom súťaže.

V sezóne 2021/22 hosťoval vo švédskom druholigovom tíme Västerviks IK, kde si v 40 zápasoch základnej časti pripísal 10 bodov (1+9), v play off pridal tri body v siedmich dueloch. Práva na obrancu vlastnil New York Islanders až do 1. júla, potom sa Wilde stal neobmedzeným voľným hráčom. Vedenie Banskej Bystrice ho dokázalo presvedčiť a podpísať s ním zmluvu. "Nie je samozrejmosťou, aby k nám na Slovensko prišiel hrať obranca, ktorý bol draftovaný v prvých dvoch kolách NHL. Bode je stále mladý, talentovaný hráč s dobrou veľkosťou a pohybom na ľade. Je veľmi dobrý v defenzívnych činnostiach a s potenciálom výrazne prispievať v ofenzíve. Som rád, že obranca s jeho parametrami a históriou sa rozhodol “reštartovať” svoju kariéru u nás," povedal generálny manažér športovej časti klubu Ľuboš Pisár

Wilde sa teší na spoluprácu s trénerom Dougom Sheddenom: "Som rád, že budem môcť pôsobiť v tak krásnom meste, hrať v skvelej lige a byť súčasťou tejto organizácie. Taktiež sa teším na to, že budem hrať pod vedením Douga. Dovolím si povedať, že máme dobrý tím, ktorý bude konkurencieschopný. Plánujem si užiť každú sekundu."