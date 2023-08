Végh dosiahol najväčší úspech, no nič nezarobil: TOTO bol zlomový moment, po ktorom zbohatol

Na slovenskej MMA scéne zrejme nie je známejšie meno ako to jeho. Zlomový moment však pre Attilu Végha na ceste za peniazmi prišiel až pred štyrmi rokmi.

Bojovník, ktorý sa momentálne pripravuje na odvetu s Karlosom Vémolom, dosiahol vo svete bojových umení veľké úspechy. Zrejme každý fanúšik vie o tom, že bol držiteľom opaska pre šampióna v poloťažkej váhe v Bellatore, druhej najlepšej MMA organizácii na svete. Napriek tomu si finančne vyskakovať nemohol.

„Tento šport je šoubiznis. Pokiaľ z toho chce človek žiť, musí si to uvedomiť. Ja som si to uvedomil vďaka tomu, že som celý život zo zápasenia nič nezarobil,“ vyhlásil „Pumukli“ v podcaste rapera Rytmusa.

Zlom prišiel v roku 2019, keď Végh ovládol zápas proti Karlosovi Vémolovi, ktorého knokautoval po dvoch minútach. „Vyhral som Zápas storočia a vedel som, že sa mi tým otvoria dvere do sveta šoubiznisu a sveta reklamy. Bol to kľúčový moment môjho života a uvedomoval som si, že jeden z nás bude najväčší „kaper“ do konca života.“

Dnes Végh dostáva priestor v reklamách, sponzori sa predbiehajú v tom, aby propagoval ich produkt. Pred zápasom s Vémolom však tomu nebolo. „Predtým to bolo ťažké a mŕtve. Môj životný úspech v Bellatore vtedy nikto nezaznamenal. Až Oktagon to sem pritiahol. Keď som vyhral Zápas storočia, zrazu sa mi otvorili dvere,“ pokračuje Végh.

Koľko zarába, však neprezradil, no s tým, koľko peňazí má na účte, je spokojný. „Nikdy nehovorím, koľko zarábam. Som spokojný s tým, čo mám. Základom toho je šoubiznis. Stále to mám v hlave, rovnako ako pred tridsiatimi rokmi. Máme rovnaké priority a je veľké plus, že z tohto športu ťažím.“