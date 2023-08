Kilá navyše vôbec nerieši: Cibulková to na Hossovej rozlúčke roztočila v obtiahnutých legínach

TRENČÍN – Legendárna slovenská tenistka Dominika Navara Cibulková (33) si nenechala ujsť rozlúčkový zápas s kariérou ikony slovenského hokeja Mariána Hossu (44). Už pred samotnou akciou sa vyjašila v spoločnosti MMA zápasníka Attilu Végha na trenčianskom námestí a všetkým ukázala, že nemá problém s tým, dať si napasované legíny.

Rozlúčku našej hokejovej ikony si nenechala ujsť najúspešnejšia slovenská tenistka Dominika Navara Cibulková. Tej robil v hľadisku spoločnosť MMA zápasník Attila Végh. Obaja si prestížny duel užívali plnými dúškami a bavili všetkých naokolo. Takmer neustále sa smiali a skvele zabávali. „Domča“ si užila aj luxusnú párty hviezdnych hostí, ktorá sa uskutočnila po rozlúčkovom zápase Mariána Hossu.



Medzi prvými na ňu dorazil legendárny Peter Bondra, ktorého zaujala práve Dominika Cibulková, s ktorou mal veľmi príjemnú debatu. Naša bývalá tenistka však toho stihla viac než dosť. Ešte pred samotným zápasom sa predviedla fanúšikom na trenčianskom námestí, kde sa prezentovali aj aktéri exhibičného zápasu. S Attilom Véghom zastupovali jednu zo slovenských stávkových spoločností, ktorej sú tvárami.



Na pódiu to naša tradične vysmiata tenisová legenda poriadne roztočila a bolo okolo nej mnoho srandy. Dvojnásobná matka sa navyše predviedla v obtiahnutých legínach. Hoci je evidentné, že jej fyzická forma z čias najväčšej hráčskej slávy je dávno preč, tak sebavedomie jej vôbec nechýba. Niekoľkokrát sa vyjadrila, že nejaké to kilečko navyše jej nerobí vrásky na čele. To potvrdila aj tentoraz. Dominika si jednoducho užíva život plnými dúškami. Veď, posúďte sami v Galérrii!