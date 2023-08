TRENČÍN – Pri pohľade na ňu mnohí muži ani nedýchali. Manželka legendárneho slovenského hokejistu Mariána Hossu sa po dlhšej dobe opäť objavila na verejnosti a opäť ukázala, že je neuveriteľne očarujúca. Jana Hossová bola na manželovej rozlúčke s kariérou hlavnou hviezdou.

Piatok sa niesol v Trenčíne v znamení rozlúčky s fenomenálnou kariérou slovenského hokejistu Mariána Hossu. V exhibičnom zápase, ktorý sa odohral na trenčianskom zimnom štadióne sa na ľade predstavilo viacero elitných hokejistov zo Slovenska, Česka, Švédska či USA. Vidieť naživo hráčov, ktorí majú v NHL odohratých tisícky zápasov bolo snom obrovského množstva ľudí. Na tribúny štadióna Pavla Demitru sa ich však mohlo napokon dostať len 6150.



Na veľkolepej šou jedného z najlepších slovenských hokejistov všetkých čias pochopiteľne nechýbala najbližšia rodina. Hossovi rodičia, manželka a tri dcéry spoločne prišli pred úvodným buly na ľadovú plochu podporiť svojho miláčika. Paradoxne, najväčšiu pozornosť na seba nestrhla naša hokejová ikona, ale jeho krásna manželka. Janka sa neukazuje príliš na verejnosti, no keď sa to stane, tak sú všetky oči na nej. Potvrdilo sa to aj teraz a Hossovu nádhernú manželku obdivovali všetci prítomní. VIAC UVIDÍTE TU