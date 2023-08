Tak veselo v Trenčíne už dávno nebolo. Po tom čo hokejové hviezdy odohrali v piatok večer rozlúčkový zápas Mariána Hossu (44), pozval ich jeho hlavný aktér na veľkolepú párty. Tú usporiadal pod holým nebo priamo pod Trenčianskym hradom a bolo sa veru na čo pozerať.

Po tom, čo hokejové hviezdy absolvovali spomínaný zápas a aspoň trochu si oddýchli, nasledovala druhá časť ich "stretávky." Marián Hossa ich ako správny hostiteľ pozval na veľkolepú párty pod holým nebom, ktorá sa konala za hradbami Trenčianskeho hradu.

Medzi prvými na ňu dorazil legendárny Peter Bondra, v ktorého prípade zaujala najmä situácia, keď si všimol Dominiku Cibulkovú. Bývalá tenistka sa tam nakrátko objavila vďaka spoluprácii so stávkovou spoločnosťou a strelec zlatého Göteborgu si príležitosť odfotiť sa a prehodiť s ňou pár slov nechcel nechať ujsť.

Nemenej pohľadov na sebe strhli manželia Miroslav a Ingrid Šatanovci. Tí sa v hokejovej spoločnosti objavili v kompletnom zložení, keďže rodičom robili spoločnosť aj ich dve ratolesti - syn Miroslav, ktorý sa venuje hokeju a dcéra Viktória, ktorej pre zmenu učarovalo krasokorčuľovanie. „Už to nie je to, čo to bývalo, keďže na ľade som nebol dlhší čas. Kolenám som dal riadne zabrať, a tak to je teraz cítiť,“

povedal exkluzívne pre Šport24.sk Miroslav Šatan. Kto ďalší prišiel na Hossovu párty, si pozrite v našej FOTOGALÉRII!