Kluby zámorskej NHL si v tohtoročnom drafte vybrali celkovo ôsmich slovenských hokejistov. Je to najvyšší počet od roku 2004, keď prešlo vstupným draftom desať hráčov spod Tatier. Národný draftový rekord pochádza z roku 2000, keď zazneli mená až 16 Slovákov.

Po vlaňajšom mimoriadne úspešnom výbere talentov v montraelskom Bell Centre, keď prvé dve miesta patrili prvýkrát Slovákom (1. Juraj Slafkovský - Montreal, 2. Šimon Nemec - New Jersey), niesol aj tohtoročný draft v nashvillskej Bridgestone Arene pre krajinu prívlastok historický. Prvýkrát sa totiž stalo, že v prvých dvoch kolách bolo draftovaných až päť Slovákov. V úvodnom kole si kluby vybrali dvoch. Slovenskou draftovou jednotkou pre rok 2023 sa stal Dalibor Dvorský, 18-ročného centra si vybral z 10. miesta tím St. Louis Blues. Krídelník Samuel Honzek putoval do Calgary, Flames si ho zvolili zo 16. priečky.

"Sen sa stal skutočnosťou, som neskutočne šťastný. Kvôli tomuto momentu som tvrdo pracoval," povedal v prvej reakcii pre zámorské médiá Dvorský, ktorý je piaty najvyššie draftovaný Slovák v histórii. Z 10. priečky boli v minulosti draftovaní aj obrancovia Boris Valábik (2004) a Branislav Mezei (1999). "Počul som, že St. Louis je veľkolepé mesto. Blues sú skvelá organizácia a som hrdý, že budem môcť byť jej súčasťou. V roku 2019 predviedli asi najlepšiu majstrovskú jazdu v ligovej histórii. Som super poctený, že môžem byť bluesman." Dvorský prichádza do mužstva, v ktorom zanechalo výraznú stopu niekoľko jeho krajanov: "Za klub hralo viacero slovenských hokejistov - Demitra, Handzuš, Šťastný. Som rád, že môžem byť ďalší Slovák v organizácii."

Honzek zamieril do Calgary, za ktoré hrá jeho krajan Adam Ružička. Súčasťou organizácie Flames je aj ďalší slovenský útočník Martin Pospíšil. "Cítim sa neskutočne. Toto je vec, o ktorej som dlho sníval. Teraz sa mi sen splnil. Som hrdý, že sa môžem stať súčasťou Calgary Flames," uviedol 18-ročný krídelník v rozhovore so zámorskými novinármi.

Ďalších päť slovenských mien zaznelo v druhý deň draftu v nasledujúcich šiestich kolách. Druhým historickým míľnikom bolo, že najvyššie draftovaný brankár roka pochádza zo Slovenska. Adama Gajana si v 2. kole vybralo z celkového 35. miesta Chicago Blackhawks. Devätnásťročný brankár sa stal zároveň najvyššie draftovaným slovenským brankárom v histórii.

Najvyššie draftovaným slovenským obrancom v tomto roku sa stal Maxim Štrbák. Zo 45. priečky zamieril do Buffala Sabres. Syn bývalého reprezentačného obrancu Martina Štrbáka hokejovo vyrastal vo Fínsku. Po pôsobení v mládežníckych výberoch Jokeritu Helsinki sa vlani presunul do zámoria, kde v minulej sezóne hral za Sioux Fall Stampede v USHL. Osemnásťročný zadák získal v 46 zápasoch 18 bodov za päť gólov a 13 asistencií. SR reprezentoval na MS hráčov do 18 i 20 rokov.

V 2. kole zaznelo aj meno útočníka Martina Mišiaka, siahlo po ňom z 55. miesta takisto Chicago. V 3. kole prešiel draftom Juraj Pekarčík, zo 76. pozície si ho vybral tím St. Louis Blues. Sedemnásťročný útočník tak zamieril za krajanom Daliborom Dvorským. V poradí siedmym draftovaným Slovákom sa stal Alex Čiernik, v 4. kole po ňom zo 120. miesta siahla Philadelphia Flyers. Na záver sa dočkal aj Maroš Jedlička, 20-ročného útočníka Zvolena si z 219. pozície vybral klub Colorado Avalanche.

Pre slovenský hokej tak bol draft 2023 úspešný. Spomedzi európskych krajín malo viac draftovaných hráčov ako Slovensko len Švédsko (24), Rusko (19) a Fínsko (15). Najvyššie draftovaný Fín bol však až Kasper Halttunen, ktorého si z 26. miesta zvolilo San Jose. Profiligové kluby si vybrali dokopy siedmich Čechov, piatich Bielorusov, troch Nemcov a iba jedného Švajčiara - Austina Roesta, ktorý sa však narodil v Kanade. Po jednom hráčovi mali v drafte aj Rakúsko, Dánsko, Taliansko, Nórsko a Kazachstan. Lotyšsko nemalo draftovaného ani jedného hráča.