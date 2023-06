Tatar nebude pokračovať v New Jersey a vyskúša si voľný trh: Kto po ňom siahne?

Slovenský hokejista Tomáš Tatar nebude pokračovať v drese New Jersey Devils a po tom, čo mu vypršala zmluva, sa stane neobmedzeným voľným hráčom v NHL.

Informoval o tom Le Journal de Montreal s odvolaním sa na slová generálneho manažéra klubu. Tom Fitzgerald podľa denníka pár hodín pred štvrtkovým draftom oznámil, že tím už nepočíta ani s obrancom Ryanom Gravesom a krídelníkom Milesom Woodom.

Tatar prišiel do New Jersey v lete 2021 ako voľný hráč a s klubom podpísal dvojročný kontrakt v celkovej hodnote deväť miliónov dolárov. V uplynulom ročníku zaň odohral všetkých 82 duelov základnej časti, v ktorých si pripísal 20 gólov a 28 asistencií. V dvanástich zápasoch play off sa mu už tak nedarilo a strelil len jeden gól.

Tridsaťdvaročný krídelník pôsobil pred príchodom do tímu Devils v Montreale Canadiens, Vegas Golden Knights a Detroite Red Wings. Počas 12 sezón v NHL odohral 783 stretnutí základnej časti, v ktorých získal 455 bodov (211+244), v 52 dueloch vyraďovačky si pripísal sedem gólov a šesť asistencií.