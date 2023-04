Motor, ktorý poháňa Neapol. Tak nazvala Stanislava Lobotku agentúra AP, ktorá urobila so slovenským futbalistom v uplynulých dňoch veľký rozhovor. Hoci v titulkoch novinových článkov či webových stránok sa spomedzi ťahúňov lídra talianskej ligy objavujú najmä mená ako Chviča Kvaracchhelija či Victor Osimhen, AP upozorňuje, že je to práve Lobotka, ktorý uvádza do pohybu dobre namazaný neapolský stroj.

Dvadsaťosemročný stredopoliar zažíva prelomovú sezónu, stal sa motorom a podľa niektorých futbalových expertov aj mozgom mužstva, ktorému pomáha k dosiahnutiu najvyšších mét. SSC jasne mieri za titulom v Serii A a stále zostáva v hre aj o triumf v Lige majstrov. Lobotka si plní kľúčovú úlohu v systéme, ktorý rozvinul tréner Luciano Spalletti. Kým talianske tímy sa preslávili taktickým štýlom hry, "catenacciom", založeným na zaistenej obrane, Neapol pod Spalettiho vedením predvádza od prvej minúty zápasu ofenzívny futbal.

Pred úvodným hvizdom je možné zakaždým sledovať, ako sa pred poliacu čiaru rozostaví osem hráčov Neapola - všetci s výnimkou brankára a dvoch stopérov - a po rozohraní sa vrhnú do útoku. Niečo také Lobotka nezažil za celú svoju doterajšiu kariéru. "Chceme hrať smerom dopredu, dostať sa čo najskôr na súperovu polovicu, dostať sa k rohovým kopom. Skrátka ukázať, že chceme zápas vyhrať. A nie je podstatné, proti komu práve hráme," zdôrazňuje Lobotka.

AP pripomína, že aj za čias legendárneho Diega Maradonu, keď SSC v rokoch 1987 a 1990 získal posledné a svoje zatiaľ jediné dva ligové tituly, nehral tím tak ofenzívne ako teraz. Spalletti zaviedol útočný štýl prakticky hneď po svojom príchode do Neapola v roku 2021. Stratégia funguje, SSC od začiatku ročníka nastrieľal takmer 100 gólov vo všetkých súťažiach, stal sa suverénnym lídrom Serie A a vážnou hrozbou v európskom futbale. Aj zásluhou Lobotku, u ktorého sa začína väčšina akcií a ktorý nenápadným štýlom hry rozhýbava neapolskú mašinu. Americká agentúra si všíma najmä jeho výnimočné prihrávky a priestorové videnie.

Slovenský reprezentant, ktorého futbalové vzory sú Xavi Hernandez, Andres Iniesta a Luka Modrič, má v tejto sezóne Serie A úspešnosť prihrávok 94,1 percenta - najvyššiu spomedzi všetkých stredopoliarov v piatich najprestížnejších európskych ligách. Zo všetkých hráčov majú vyššiu úspešnosť len dvaja obrancovia Paríža St. Germain - Marquinhos (95,0 %) a Sergio Ramos (94,6 %). Ešte cennejšie je to, že Lobotka vysiela najprecíznejšie prihrávky počítajúc iba dlhšie pasy (nad 30 yardov, resp. 27 metrov). V tejto kategórii má úspešnosť 88,2 percenta. Práve vďaka jeho prienikovým prihrávkam sa otvára vpredu priestor pre dribléra Kvaraccheliju a kanoniera Osimhena.

Pod predchádzajúcim trénerom SSC Gennarom Gattusom sa nedokázal Lobotka svoje prednosti naplno ukázať. Práve príchod Spallettiho, ktorý sa ho dávnejšie snažil priviesť už do Interu Miláno, a zdokonalená fyzička po dvoch operáciách zapálených mandlí, považuje slovenský stredopoliar za hlavné faktory svojich zlepšených výkonov: "Najdôležitejšia vec je sebadôvera, že cítite, že vám tréner verí. Keď sa niečo nedarí, (Spalletti) vám vždy pomôže nadobudnúť sebavedomie. Keď toto cítim, môžem ukazovať svoju kvalitu." Spalletti počas zápasu nosí na nohách kopačky a aj to podľa Lobotku naznačuje, že "tréner by najradšej vbehol na ihrisko a pomohol nám".

Stanislav Lobotka počas rozhovoru pre agentúru AP po tréningu v klubovom sídle v Castel Volturno neďaleko Neapola. Zdroj: TASR/AP

Pred sezónou fanúšikovia "partenopei" protestovali, keď klub nechal odísť najlepšieho strelca v histórii tímu Driesa Mertensa, kapitána Lorenza Insigneho či oporu zadných radov Kalidoua Koulibalyho. Podľa Lobotku však práve tento moment naštartoval mužstvo. Hráči sa cítili voľnejší, pod menším tlakom a viacerí sa chopili šance, keď sa uvoľnili fleky v zostave. "Každý hovoril, že toto bude pre nás náročná sezóna. Pre nás to bolo, akoby sme cítili väčšiu slobodu. Nemali sme čo stratiť, mohli sme si robiť, čo sme chceli," poznamenal Lobotka.

Priaznivcom Neapola sa takisto nepáčilo, keď populárneho Insigneho mal na ľavom krídle nahradiť neznámy Kvaracchelija. Ani Lobotka dovtedy nepoznal hráča z Gruzínska, ktorého už teraz nikto v klube nenazve inak ako "Kvara". "Nielen ja, ale ani mnoho iných ľudí, nesledovalo ruskú či gruzínsku ligu, kde predtým hral. Teraz je Kvara jeden z troch či štyroch najlepších krídelníkov na svete. Ak mu necháte priestor, aby mohol ísť do súboja jeden na jedného, nemáte proti nemu šancu. Nechytíte ho."

Rovnako oceňuje aj kanonierske schopnosti Osimhena, nigérijský útočník vedie poradie strelcov v Serii A s 21 gólmi v 24 zápasoch. Podľa Lobotku neapolskému tímu vyhovuje, keď súper pokrýva Osimhena dvoma obrancami, lebo sa tým otvára viac priestoru zvyšným hráčom. "Keď sme pod tlakom, stačí nám odkopnúť loptu dopredu. Victor ju dobehne. Takisto keď vyšlete krížnu prihrávku, Victor si nájde loptu. Pre mňa osobne je jedným zo štyroch najlepších klasických hrotových útočníkov na svete spolu s Karimom Benzemom, Erlingom Haalandom a Robertom Lewandowskim."

Vo futbalovo zbláznenom Neapole cíti Lobotka podporu na každom kroku. Bývalý hráč AS Trenčín, ktorý prešiel mládežníckym tímom Ajaxu Amsterdam, dánskym Nordsjaellandom či španielskou Celtou Vigou, doteraz nikdy nezažil taký futbalový ošiaľ, aký pociťuje v meste pod Vezuvom. "Je to niečo špeciálne. Ľudia v meste skutočne milujú futbal. Zomriem na ihrisku, aby som týchto ľudí urobil šťastnými," nechal sa počuť Lobotka a priznal, že pod zápase si zakaždým dopraje obľúbenú pizzu. V meste podľa neho stále cítiť Maradonov kult. "Božský Diego", ktorý doviedol SSC dvakrát k scudettu, zostáva veľký motivačný faktor aj pre hráčov súčasného kádra. V klube na neho nezabúdajú, po slávnom Argentínčanovi pred tromi rokmi pomenovali futbalový štadión. "Môžete ísť kamkoľvek v meste a budete to cítiť," poznamenal Lobotka a zdvihol prst k nebesiam, naznačujúc, že Maradona "je tam hore určite šťastný", keď vidí, čo súčasný tím dosahuje.

Hoci slovenský stredopoliar nedávno predĺžil kontrakt s SSC až do konca sezóny 2026/2027, nerobí si žiadne ilúzie, že sa vedeniu podarí v ďalších rokoch udržať celý káder pokope. "Ak mám byť úprimný, bude to náročné. V tíme je veľa dobrých hráčov a je len málo tímov, za ktoré túžia hráči hrať. Všetci vieme, že veľa je to aj o peniazoch. Ak je niekto ochotný dať povedzme 120 miliónov za Osimhena, je ťažké takej ponuke odolať. Ale kto vie, možno jedného dňa príde chvíľa, že si klub bude vedieť všetkých hráčov udržať," povedal pre AP.

Neapol jasne mieri za prvým ligovým titulom po 33 rokoch, deväť kôl pred koncom sezóny vedie tabuľku Serie A so 16-bodovým náskokom pred Laziom Rím. V uliciach mesta už visia modré transparenty s číslicou tri, poukazujúc na črtajúce sa tretie scudetto v klubovej histórii. Lobotka ešte trochu brzdí eufóriu: "Stále je v hre veľa bodov a ak začneme myslieť na oslavy, nemusí to pre nás dopadnúť dobre. Verím však, že to zvládneme a oslavy budú nezabudnuteľné."