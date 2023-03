Hamšík o návrate do reprezentácie a Slovana: Chcel som to pred dvoma rokmi, teraz je už neskoro

SENEC - Stále patrí medzi najlepších! Marek Hamšík (35) obsadil v ankete Futbalista roka 2022 3. miesto a do najlepšej trojky sa dostal už šestnásťkrát po sebe. S bývalým kapitánom reprezentácie sa spája návrat do národného tímu v rámci realizačného tímu, ale špekulovalo sa aj o návrate do Slovana. Ako celú situáciu vníma legendárny stredopoliar?

Už 16-krát ste sa v ankete Futbalista roka dostali do najlepšej trojky. Čo na to hovoríte?

- Je to úžasné a veľmi si to vážim a som na to pyšný. Je to skutočne neuveriteľné číslo byť 16-krát v najlepšej trojke.

Dostali sa pred vás len Stanislav Lobotka a Milan Škriniar, ktorí žiaria v Taliansku ako vy v minulosti. Asi našim futbalistom táto krajina svedčí.

- Áno, ja som to vždy hovoril, že Taliansko je nám blízke a hráčom liga vyhovuje. Som rád, že sa im darí a majú skvelé kariéry. Škriniar vyhral s Interom titul a snáď sa to isté podarí aj Stanovi s Neapolom. Nech len tak ďalej pokračujú.

Už skôr ste naznačili trénerské ambície, tak ako to vyzerá s pozíciou asistenta trénera Calzonu pri reprezentácii?

- Už som mal debatu s pánom Kováčikom, ktorý mi predostrel jeho predstavu. Mne sa to páči, ale nebolo by to fér voči Trabzonsporu, s ktorým mám platnú zmluvu a teraz sa budem sústrediť na hráčske povinnosti.

Vám to s Neapolom v lige nevyšlo, čo chýbalo vtedy vášmu tímu na rozdiel od toho súčasného, ktorý ide za titulom?

- Dá sa povedať, že náš tím mal zvučnejšie mená v kádri ako tento aktuálny. Klobúk dole pred klubovými víziami, ako zmenili hráčov a ako to celé nastavili. Vyšlo im všetko, na čo siahli.

Milan Škriniar vyhral túto anketu už štyrikrát. Vy šesťkrát, myslíte si, že vás ešte ponaháňa?

- Rekordy sú na to, aby boli prekonané a Milan má pred sebou ešte veľa rokov, takže je možné, že ma tromfne.

Nedávno sa riešil opäť aj váš možný návrat do Slovana. Povedali ste však, že šanca je skôr maličká.

- Áno, je to malá šanca. Turecké médiá to vypustili, možno mali takú predstavu, ale určite to nebolo z mojej strany. Ja som bol tomuto prestupu naklonený pred dvoma rokmi, keď sa to neuskutočnilo a teraz je už z mojej strany možno neskoro.

Ešte potiahnete jednu sezónu?

- O tom som sa ešte nerozhodol. To padne až v lete.