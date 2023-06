Portofino - Nestarnúci Olivier Giroud si doprial zaslúžený relax! Spoločne s manželkou si užil krátku dovolenku v luxusnej časti Talianska. Aj napriek svojmu pokročilému veku dokazuje, že je stále v TOP forme.

Hrotový útočník Olivier Giroud zažil svoju najúspešnejšiu sezónu v Taliansku. Čoskoro už 37-ročný reprezentant Francúzska nastrieľal v drese AC Milána 18 gólov a na svoje konto si pripísal ďalších 7 asistencií. V tohtoročnej sezóne dotiahol rossoneri do semifinále LM a v červeno-čiernom drese odohral neuveriteľných 47 zápasov. Krátko pred reprezentačnými zápasmi si odskočil na krátku dovolenku do luxusného Portofina, kde spoločne so svojou manželkou Jennifer si užíval krásne slnečné počasie.