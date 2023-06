Najsledovanejšie hviezdy na stránke OnlyFans častokrát čelia otázkam, na ktoré je väčšinou pomerne náročné odpovedať. Elle, ktorá momentálne má o jeden dôvod na oslavy viac dostala otázku ohľadom svojej kariéry na tejto sieti. Hlavnou pointou bola téma jej detí a či jej nebude vadiť, že sa dozvedia o spôsobe akým si zarába. Elle odpovedala pomerne jednoducho, no aj tak jej úprimná odpoveď vzbudila rozbroje na sociálnych sieťach. "Moje deti môžu plakať vo Ferrari." Odveká fanúšička cityzens jednoznačne ukázala, že jej takáto otázka neprekáža a vôbec sa nehanbí za spôsob akým si momentálne zarába.

OnlyFans creator Elle Brooke talks about her future kids finding out about her career: "They can cry in a Ferrari" pic.twitter.com/vSbM4xxvEv