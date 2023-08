V histórii sa ešte nestalo, že by Žilina predala Slovanu perspektívneho futbalistu. Teraz vyplávali na povrch informácie, že úradujúci slovenský majster má záujem o jednu z najväčších hviezd "šošonov". Svoj názor k tomu vyjadril športový manažér MŠK Žilina Karol Belaník.

Mladý, len 20-ročný útočník Adrián Kaprálik patrí medzi najjagavejšie mladé hviezdy našej súťaže. O jeho služby má záujem niekoľko európskych klubov, no šušká sa, že pozorne ho sleduje aj Slovan Bratislava: "To sú také reči… Nechcem sa k tomu vyjadrovať. Po konzultácii s Adriánom uvažujeme tak, že chce ísť iným smerom. To je kľúčové a preto ostatné vyjadrenia nemajú zmysel. Jeho odchod do Slovana nie je aktuálna téma, ale futbalový trh prináša rôzne zmeny," priblížil žilinský funkcionár v rozhovore pre Pravdu.

Na Tehelné pole ešte zo severu Slovenska neputoval žiadny talentovaný futbalista. Zmýšľanie žilinských mladíkov je odlišné: "Je to neutíchajúca diskusia, či by mali naši hráči chodiť do sveta cez Slovan. Keď náš futbalista odohrá v A-mužstve niekoľko kvalitných sezón a dostane ponuku zo zahraničia, skôr sa pozerá tým smerom," pokračoval Belaník.

Podľa bývalého futbalistu nie je zatiaľ Slovan tým, čo by talentovaní Žilinčania považovali ako odrazový mostík do svetového futbalu. Všetko sa však môže zmeniť: "Keď sa náš hráč s tým bude vedieť stotožniť a bude to mať pre klub ekonomické benefity aj do budúcnosti, napríklad z percent z ďalšieho predaja, tak prečo nie. Slovan nám však ešte nevie ponúknuť také financie za hráčov, ako to dokážu zahraničné kluby," vysvetľoval ďalej.

Veľká zmena v spojitosti Slovana a zahraničných klubov môže prísť už čoskoro, ak by sa zverencom Vladimíra Weissa st. podarilo prebojovať do Ligy majstrov: "O tri týždne môže byť všetko inak. Život prináša rôzne situácie. Sú to všetko otvorené veci a nedá sa na to exaktne odpovedať. Keď príde zaujímavá ponuka a všetky tri strany sa na tom vedia dohodnúť, tak prečo to neotvoriť? Je to normálne," dodal Belaník na záver.