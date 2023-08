Podbrezová je po dvoch kolách futbalovej Niké ligy na čele tabuľky. Po úvodnom zápase v Banskej Bystrici zvládla aj nedeľný večerný domáci duel so Žilinou po výsledku 2:0, keď oba góly padli až v druhom polčase.

Ten prvý s prívlastkom víťazný strelil Roland Galčík, útočník, ktorý ešte vlani pôsobil práve v Žiline, kde nedostával toľko priestoru na ihrisku, ako by si želal. Aj preto po zápase neskrýval radosť: "Bolo to pre mňa špecifické, ale snažil som sa na to nemyslieť. Myslím si, že som podal dobrý výkon a môžem byť spokojný. Možno sa ukázal taká futbalová spravodlivosť, keďže v Žiline som nedostával až taký veľký priestor. Tento zápas som si užil."

Galčík mal pred prvým gólom ešte dve veľké šance, keď sa najprv po jeho strele triasla žrď a potom dal gól, ktorý neplatil pre milimetrový ofsajd. Napokon sa presadil skrytou a tečovanou strelou z hranice šestnástky. "Som veľmi rád, že mi to tam padlo. Videl som, že Žilina sa rýchlo nesformovala, tak som to využil. Špyrka mi to výborne pripravil a bol tam aj jemný teč, takže našťastie to tam padlo. Zápas hodnotím pozitívne. Prvý polčas síce nebol podľa našich predstáv, ešte sme sa akoby na novom trávniku hľadali, ale v druhom sme predviedli výborný výkon. Ukázalo sa, že sme na tom fyzicky dobre. Žilina mala predsa len cez týždeň ťažký zápas s Gentom, takže i to bola voda na náš mlyn," netajil iba 22-ročný talentovaný Galčík, ktorý vyzdvihol dobre pripravený trávnik po vytrvalých dažďoch na Horehroní: "Trávnik bol výborný na to, že tu dva dni pršalo. Musím pochváliť hospodárov."

Druhý podbrezovský gól strelil český útočník Christophe Kabongo. Dobre sa zorientoval v šestnástke po vyrazenej lopte a druhú strelu upratal cez piatich hráčov súpera do brány. "Hovoril som si, že je tam pre mňa nejako veľa priestoru, tak som vyskúšal strelu a našťastie to vyšlo," uviedol po zápase 19-ročný mladík a neskrýval radosť: "Som spokojný, je to ďalšia výhra, ďalšie tri body. Bolo ťažké sa adaptovať na nový trávnik, chvíľu nám to trvalo, ale napokon sme to dobre zvládli. Neskutočná práca, čo urobili s ihriskom, hoci veľa pršalo, tak sme vďační správcom, že sa mohlo hrať. Ihrisko bolo v úplnom poriadku. Chceme ďalej pracovať, trénovať, pripravovať sa poctivo na každého súpera a hrať svoju hru."

Žilinčania hrozili najmä zo štandardných situácií. Šance z hry si vypracovali až v samom závere. Napokon gól nestrelili a s rozpačitými pocitmi odchádzali pod Dubeň. "Prvý polčas bol z našej strany lepší než druhý. Do prestávky sa nám darilo plniť to, čo sme chceli. Zo štandardiek sme sa dostali do zakončenia, boli sme nebezpečnejší. V druhom sa to zmenilo. Podbrezová bola lepšia v osobných súbojoch a vypracovala si šance. Po dvoch smolných góloch, ktoré sme nemuseli dostať, ideme smutní domov," povedal Timotej Jambor.

Dvadsaťročný žilinský útočník videl príčinu prehry aj v tom, že tím mal v nohách náročný štvrtkový zápas proti belgickému Gentu: "Bolo náročné prepnúť z európskej súťaže po zápase s Gentom na domácu ligu, nie až tak hlavou, ale fyzicky. Ja sám som v nohách cítil, že pred troma dňami sme hrali náročný zápas. Nič nám teraz nezostáva, iba sa sústrediť na ligu a snažiť sa v ďalších zápasoch odčiniť túto prehru z Podbrezovej."