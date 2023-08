Bratislava 6. augusta (TASR) - Slovenský futbalista Róbert Polievka bol v uplynulých dňoch často pretriasaný v médiách v súvislosti s prestupom do Slovana Bratislava.

Útočník Banskej Bystrice i reprezentácie prejavil veľký záujem pridať sa k tímu "belasých", kluby sa však nedohodli. Dvadsaťsedemročný zakončovateľ už prestupovú ságu uzavrel, no tréner Slovana Vladimír Weiss verí, že ho ešte získa.

Polievka je v hľadáčiku vedenia slovenského majstra už dlhšie, hráčovi sa ponuka od klubu páči. "Mal som túžbu prestúpiť do Slovana. Vedel to majiteľ, vedel to tréner, vedeli to v Slovane. Žiaľ, nevyšlo to a som z toho sklamaný. Na túto dobu je to uzavretá kapitola. Musím prepnúť na mód, aby som bol ten Polievka ako vlani. Chcem sa sústrediť na len na futbal," povedal futbalista Dukly po sobotnom zápase Niké ligy, v ktorom Bystričania uhrali na Slovane bod za remízu 2:2.

Je smutný

Polievka sa bol v stredu v Bratislave pozrieť na zápas 2. predkola Ligy majstrov, Slovan v ňom remizoval s Mostarom 2:2 a vybojoval si postup do 3. predkola. Teraz sa na Tehelnom poli predstavil ako hráč Dukly. "Bolo to náročné, keď týždeň počúvate, že som jednou nohou v Slovane a potom je náročné hrať v drese Bystrice a sústrediť sa. Mal som túžbu tu hrať, ale nevyšlo to. Ale teraz pre mňa nekončí život. Ja si ponuku Slovana veľmi vážim, boli trpezliví, je to najlepší klub na Slovensku. Urobil som, čo bolo v mojich silách, aby to vyšlo. Ale teraz sa musím sústrediť na futbal a byť ten hráč, aký som bol v minulej sezóne."

Dohoda o prestupe uviazla na financiách. Polievka to na jednej strane chápe, na druhej však cíti sklamanie: "Necítim krivdu, len smútok. Ja chápem aj majiteľa Bystrice, mal nejakú víziu, nechcel podliezť latku, ja to beriem. Ale trpím iba ja. Ja som sa chcel po športovej stránke posunúť, mal som dobrú sezónu. Ale voči klubu nie som nahnevaný, ale mohol som dostať trochu viac vďaky."

Weiss nehádže flintu do žita

Tréner Banskej Bystrice Michal Ščasný ešte nepovažuje prestup svojho zverenca za uzavretý a hoci by prišiel o veľkú oporu, v snahe odísť do lepšieho klubu ho podporil: "Jeho túžba ísť do Slovana bola veľká. Môže hrať európske poháre. Ja som mu to prial, chcel som, aby sa posunul. Ale ja som len tréner, nie majiteľ. Prestupové okno je otvorené ešte dva týždne, stať sa môže všeličo. Ja sa s ním budem rozprávať."

Pozitívny je aj tréner Slovana Vladimír Weiss, ktorý snahu získať kvalitného zakončovateľa nevzdáva: "Ja by som nehádzal flintu do žita. My Roba chceme a on chce ísť k nám. Ale majiteľ Bystrice sa musí pozerať aj na svoje veci. Je to výborný hráč a verím, že sa ešte kluby dohodnú a že ho získame. Sú rôzne varianty. Ťahá sa to dlho, chápem, že je Robo frustrovaný."