BRATISLAVA - Cítili sa ako ich vzory! Talentovaní futbalisti Slovana Bratislava po roku znova dostali šancu predviesť svoje kvality priamo na trávniku Tehelného poľa, ktoré je za bežných okolností prístupné len A-tímu obhajcu ligového titulu a mohli sa vcítiť do kože Vladimíra Weissa ml. či Juraja Kucku.

Vedenie Slovana Bratislava podobnú akciu zorganizovalo už vlani, keď mládežnícke výbery klubu dostali šancu sa predviesť priamo na jednom z najmodernejších štadiónov v Európe a podujatie sa koná aj tento rok. Ako prvé si v stredu vyskúšali Tehelné pole v ligovom majstrovskom zápase s Petržalkou výbery do 14 a 15 rokov. (Slovan - Petržalka U15 1:0 a Slovan - Petržalka U14 1:2). )Po nich si trávnik slovanistického štadióna vyskúšajú aj ďalšie kategórie od prípraviek až do 13 rokov v derby dueloch s Trnavou a vyvrcholením bude 13. mája ženský duel Slovana s Ružomberkom.

Na snímke futbalový zápas v kategórii U14 medzi ŠK Slovan Bratislava a FC Petržalka. Zdroj: MARTIN DOMOK

„Je pre nás dôležité, aby Národný futbalový štadión bol pre fanúšikov futbalu a pre nás všetkých nielen pýchou, ale aj výzvou a motiváciou pre tých najmenších. Preto sme sa rozhodli aj tento rok umožniť zažiť atmosféru Tehelného pola mládežníckym tímom,“ uviedla organizátorka akcie Ivana Tittelová.

Na snímke futbalový zápas v kategórii U15 medzi ŠK Slovan Bratislava a FC Petržalka. Zdroj: MARTIN DOMOK

Nádejní futbalisti sa tak mohli aspoň na chvíľu cítiť ako ich vzory v belasom drese na čele s Vladimírom Weissom ml., Jurajom Kuckom či Aleksandarom Čavričom. Aj takéto zápasy môžu pre mladých futbalistov slúžiť ako motivácia, aby raz hrávali stretnutia na profesionálnej úrovni na podobných štadiónoch. „Chlapci budú mať možnosť sa pohybovať v priestoroch A-tímu, prezliecť sa v ich šatni či vidieť posilňovňu. Dokonca sa stretnúť s hviezdami ŠK Slovan Bratislava na čele s Vladimírom Weissom či Róbertom Vittekom, ktorí sa prišli na stredajšie zápasy pozrieť. Verím, že si to všetci užijú do sýtosti a najmä sa nik nezraní. Na svoje si prídu aj tí, ktorí ešte nehrávajú za Slovan. Už 11. mája robíme výber do prípraviek," dodala Tittelová.

Na snímke futbalový zápas v kategórii U15 medzi ŠK Slovan Bratislava a FC Petržalka. Zdroj: MARTIN DOMOK