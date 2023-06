Banská Bystrica – Futbalisti banskobystrickej Dukly začali vo štvrtok letnú prípravu na sezónu 2023/2024 testami vo fitnes centre v neďalekých Nemciach.

Na úvodný zraz prišlo dvadsať hráčov, zatiaľ bez posíl či futbalistov na skúške. Tých bude klub postupne avizovať od budúceho týždňa. Nateraz je známy odchod piatich členov vlaňajšieho kádra - Ľuboša Kupčíka, Michala Faška, Andriju Baliča, Adriána Slávika a Nicolasa Gorosita.

Otázne je zotrvanie kapitána Róberta Polievku. "Robo má stále platnú zmluvu. Teraz je pre neho prioritou reprezentačný zraz a uvidíme potom, čo bude. Záujem o jeho osobu z iných klubov je značný, rieši to majiteľ klubu. Uvidíme v priebehu prípravy ako to dopadne,“ prezradil na úvodnom zraze letnej prípravy tréner Banskej Bystrice Michal Ščasný a k možným príchodom poznamenal: "V priebehu budúceho týždňa očakávame príchody do mužstva ako aj hráčov na skúške. Keďže v nasledujúcom týždni nemáme v pláne prípravné zápasy a práve v nich chceme vidieť novicov, tak sme to ladili týmto spôsobom.“

Banskobystričanov čaká prvý prípravný zápas až 28. júna doma s Považskou Bystricou. Následne odohrajú tri stretnutia v Českej republike s Olomoucom, Brnom a Teplicami. Letnú prípravu zakončia domácimi duelmi s L. Mikulášom a Petržalkou. "Čakajú nás kvalitné zápasy najmä s českými tímami. Príprava bude zaujímavá, naplánované máme aj štvordňové sústredenie v Prahe. Verím, že nás tieto zápasy preveria. V príprave sa zamierame v podstate na všetko, od kondičnej po hernú stránku, na obrannú i útočnú fázu. Samozrejme, ťažšie bude nahradiť prípadný odchod Polievku, takisto Faška či Baliča, všetci dosahovali veľké čísla. Buď to nahradíme inou kvalitou zo zahraničia alebo iným spôsobom hry, záleží to od toho, ako bude káder vyzerať,“ zdôraznil Ščasný.

Po Polievkovi by mal kapitánsku pásku prevziať defenzívny hráč banskobystrickej Dukly Ľubomír Willwéber. Na úvodnom zraze pre TASR uviedol: "Zatiaľ to nevnímam tak, že by som mal byť kapitán, pretože Robo Polievka ešte neodišiel, je súčasťou kádra. Ak odíde, tak kvalita pôjde výrazne dole, ale musíme si to potom rozdeliť ostatní hráči. Druhá naša sezóna v najvyššej súťaži bude určite ťažká. Musíme sa na ňu poctivo a veľmi dobre pripraviť, nečaká nás nič ľahké. Všetci budú chcieť skončiť čo najvyššie, my takisto. Ja verím, že počas letnej prípravy budeme častejšie na živej tráve než na umelej.“ Willwéber sa počas krátkej letnej prestávky oženil so svojou priateľkou, veľa času mu zabrali prípravy na svadbu. Nezabudol však ani na ľahšie tréningy. Banskobystričania majú počas letnej prípravy naplánovaných šesť priateľských zápasov.

Plán prípravných stretnutí:

28. 6. — MFK Dukla B.Bystrica — FK MŠK P. Bystrica

1. 7. — SK Sigma Olomouc — MFK Dukla B.Bystrica

5. 7. — FC Zbrojovka Brno — MFK Dukla B.Bystrica

8. 7. — FK Teplice — MFK Dukla B.Bystrica

15.7. — MFK Dukla B.Bystrica — MFK Tatran L.Mikuláš

21.7. — MFK Dukla B.Bystrica — FC Petržalka