Skončí kanadský reprezentant v Slovane? Srbské média už hlásia, že „belasí“ pošlú za brankára a kapitána Crvenej Zvezdy Belehrad Milana Borjana (35) 800-tisíc eur a podpíšu ho na ročné hosťovanie. Chorvátsky rodák patrí na Balkáne medzi najpopulárnejších hráčov, o čo sa stará aj jeho atraktívna manželka Snežana, ktorá riadi jeho športové aj nešportové aktivity.

Borjan sa narodil v chorvátskom mestečku Knin, ale jeho rodičia spolu s ním ušli počas vojny na Balkáne do Kanady. Právepreto reprezentuje túto krajinu, ale na Balkánsky polostrov nezanevrel a prakticky celá jeho kariéra sa posledných 14 rokov točí v tejto časti Európy. Prvou zastávkou bol belehradský klub Rad a cez Radnicki Niš to dotiahol do slávnej Crvenej Zvezdy. Práve v Niši sa spoznal s blondínkou Snežanou.

„Spoznali sme sa pri organizovaní oslavy narodenín jej brata, ktorý taktiež chytal so mnou v Niši. Oslavu som organizoval nakoniec u mňa doma. Snežana sa chcela pred ňou prezliecť. Poslal som ju do jednej z izieb, ale bol to starý byt, ktorý mal nad dverami do izby okno. Keď sa prezliekala, zobral som si stoličku a pozoroval ju, ako si mení šaty,“ priznal brankár. Prvú pusu si dali na benzínovej pumpe na štvrtý deň, ako sa spoznali. Hádali sa, či jej mihalnice sú práve alebo umelé. „Povedal som jej nech, zavrie oči, chcem si ich lepšie prezrieť. Zavrela ich a v tom bum – dal som jej pusu,“ spomenul si na romantickú chvíľku Borjan.

Odvtedy je pár spolu a majú jedného syna. Manželka sa nestará len o jeho výchovu, ale organizuje brankárske kempy s Borjanom a vlastní chatový rezort v srbských horách. Pri tom si užíva luxusný život a je veľmi aktívna na sociálnych sieťach ako influencerka. Snežena, dievčenským menom Filipovičová, sa v minulosti preslávila aj ako marketingová riaditeľka Partizanu Belehrad. Slovan by tak angažovaním Kanaďana nemusel zalepiť len dieru na brankárskom poste, ale Kmotríkovci by možno posilnili aj marketingový tím klubu.